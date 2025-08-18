Firman convenio de seguridad Guanajuato y San Luis Potosí

Derivado de una reunión de trabajo del pasado 11 de agosto entre la gobernadora de Guanajuato, Libia García y el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, fue dado a conocer un convenio de colaboración entre ambas entidades federativas en materia de seguridad pública, con el cual se blindarán al menos siete colindancias para combatir el robo de vehículos, el robo de autotransporte de carga y la desarticulación de redes de grupos delincuenciales.

"Destacan el intercambio de información en materia de seguridad, la realización de operativos conjuntos y por supuesto la atención a problemáticas comunes como puede ser el robo en carreteras", expresó el secretario general del gobierno potosino, Guadalupe Torres.

Destacó que en el caso de Guanajuato hay vecindad con los municipios de San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Felipe, Ocampo, Xichú y Victoria; mientras que en la entidad potosina están Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva, Ciudad Fernández y Rioverde.

"Será una gran alianza para cerrarle el territorio a la delincuencia que pudiere estar actundo entre ambas entidades como son los delitos de alto impacto, los robos de vehículos, la búsqueda de personas, también mención especial tiene que ver con los objetivos criminales que se alojan en estos puntos limítrofes de ambas entidades federativas", expuso.

Torres destacó además que hay carreteras, como la 57, donde se registran ilícitos y que su combate con mayor estado de fuerza incentivará la inversión en ambos lados de la frontera y con ello mayor empleo.

Jorge Jiménez, secretario general de gobierno de Guanajuato, precisó que es el primer convenio que celebran con San Luis Potosí con quien los unen vínculos en materia de cluster automotriz, actividad agroindustrial y la arteria principal.