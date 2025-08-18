Estos son los 3 estados donde el Infonavit ha cancelado más hipotecas

Durante La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, habló sobre aquellos estados en donde el organismo que lidera, ha cancelado más hipotecas.

En un tema que, aludió Romero Oropeza, es de suma importancia para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirieron a esta cancelación presentando cifras al 30 de julio de este año, mostrando gráficas en las que se revelaron cuántas escrituras han sido liberadas, cuántas han sido entregadas y cuántas faltan por entregar.

La meta a diciembre de este 2025 es de 333 mil hipotecas canceladas, alcanzando al 30 de julio un 43 por ciento, equivalente a 144 mil liberadas.

Las hipotecas se han ido cancelando en algunas entidades como meta para el Infonavit | Especial

¿Cuáles son los 3 estados donde el Infonavit ha cancelado más hipotecas?

De las cifras presentadas por el titular del Infonavit, se revelaron los estados en los que el instituto ha cancelado una mayor cantidad de hipotecas en todo México. Octavio Romero Oropeza informó que hay aproximadamente "2 millones de gentes que ya pagaron sus créditos, pero no han hecho la liberación de gravamen, entonces en el Infonavit tenemos una cancelación gratuita de hipotecas; la meta a diciembre de este año es de 333 mil, llevamos ya el 43 por ciento de estas escrituras liberadas, que son 144 mil. El resto las liberaríamos en lo que queda de este año".

Reveló que los 3 estados en donde el Infonavit ha cancelado más hipotecas son los siguientes:

Nuevo León, con 12,137 escrituras liberadas.

Chihuahua, con 15,433 escrituras liberadas.

Tamaulipas, con 12,877 escrituras liberadas.

"Son 144 mil personas que han recibido su liberación de manera gratuita. Todavía no se las hemos entregado a todos, por cierto", refirió Romero Oropeza.

Así quedó la gráfica al 30 de julio de este 2025 | Gobierno de México

¿Cuáles son los otros estados que aparecen en esta lista?

El resto de los estados en donde se han cancelado más hipotecas son: