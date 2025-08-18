Estas con las 6 colonias sin suministro de agua hasta las 7 de la NOCHE de HOY en Ciudad Juárez

Aunque desde el fin de semana se avisó a los y las habitantes de diversas colonias en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no tendrían suministro de agua por orden de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), muchos de ellos al salir de casa para un periodo de descanso no se enteraron que amanecerían con corte al suministro y que no se reanudaría el servicio hasta el comienzo de la noche.

En El Heraldo de México te compartimos la razón por la que se realizó este corte al suministro de agua hoy lunes 18 de agosto, así como las colonias en Ciudad Juárez que se ven afectadas por este corte.

Se informó que si bien algunas de ellas no contarán con el suministro de agua, otras más tendrán el suministro, pero con baja presión, para que estén alertas de cuando se reanude el servicio por parte de JMAS.

¿Cuáles son las 6 colonias sin suministro de agua hasta hoy a las 7 de la noche?

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento realiza este lunes 18 de agosto, el cambio de siete válvulas de cuatro y siete pulgadas en el cruce de la calle Rincón del Valle con las calles Jurica y Valle de Nilo, así como en el cruce de Valle del Ródano y Valle de Nilo.

Las colonias que no contarán con suministro de agua hasta el día de hoy a las 7 de la noche o que tendrán baja presión en el suministro, son las siguientes:

Santa Teresa Rincón del Valle Villas Santa Teresa Paseo del Sol Paseo del Valle Villas del Lago

Hasta este lunes se reanudará el servicio | JMAS Ciudad Juárez

Realizan trabajos para resolver afectaciones en los drenajes

Además de este corte al suministro o en la reducción de la presión para estos habitantes, se informó por parte de JMAS Ciudad Juárez, que luego de 10 horas de trabajo en la noche del domingo y la madrugada del lunes, más de 60 trabajadores, 20 equipos de maquinaria, paramédicos y ambulancias, participaron en una operación de alto riesgo que constó en sustituir casi 1 kilómetro de tubería.

Informaron que esta obra resolverá afectaciones al drenaje en viviendas cercanas y prevenir hundimientos como los ocurridos en 2015, 2016, 2017 y 2019.