Esta es la FECHA en que estará lista la carretera a Chapala, en Jalisco, ¿cómo se verá?

Guadalajara se alista para ser un anfitrión de primer nivel para el Mundial de 2026, y la modernización de la carretera a Chapala emerge como una pieza central en esta ambiciosa estrategia de infraestructura, el gobernador Pablo Lemus ha delineado un plan integral que no solo busca optimizar la movilidad, sino también impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.

La obra de la carretera a Chapala, que conectará de manera fluida la Zona Metropolitana de Guadalajara con el Aeropuerto Internacional, se distingue por su enfoque en la funcionalidad y la sostenibilidad. Más allá de la adición de tres carriles por sentido, sumando un total de seis nuevos carriles de concreto hidráulico, el proyecto contempla una infraestructura completa y amigable con el entorno:

Aceras amplias: Diseñadas para garantizar la seguridad y comodidad de los peatones.

Ciclovía integrada: Un espacio dedicado para los ciclistas, fomentando la movilidad alternativa.

Iluminación para peatones: Mejorando la visibilidad y la seguridad durante la noche.

Incremento de zonas arboladas: Contribuyendo a la estética del paisaje y al equilibrio ecológico.

El gobernador Lemus ha asegurado que la obra estará concluida en diciembre de este año, marcando un hito crucial en la preparación de la ciudad para el magno evento. Los trabajos de conservación, renivelaciones y aplicación de microaglomerado ya han comenzado en un tramo de nueve kilómetros, desde el Distribuidor Vial al Salto hasta el Entronque a Santa Rosa (del kilómetro 25+000 al 16+000).

La nueva carretera a Chapala

Créditos: X/@PabloLemusN

Más infraestructuras en Jalisco

A partir de febrero de 2026, la Línea 5 iniciará sus pruebas, con una estación estratégicamente ubicada en el aeropuerto, lo que permitirá a los pasajeros acceder directamente desde las llegadas nacionales, mediante escaleras eléctricas o elevador, facilitando una transición fluida y eficiente.

Esta línea conectará con dos puntos estratégicos de Guadalajara, agilizando traslados y evitando congestiones viales, sino que también se complementará con un sistema de transporte eléctrico que unirá Mi Macro con el Estadio Guadalajara, sede de partidos mundialistas.

La transformación de la Carretera a Chapala es un proyecto que reducirá el tráfico vehicular y renovará uno de los accesos más transitados a nuestra ciudad, mejorando la movilidad de más de 500 mil personas todos los días. pic.twitter.com/kqOlm00bqt — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) August 14, 2025

Este servicio permitirá a los usuarios continuar hacia la Línea 3 del tren ligero, con destino al norte de Zapopan o al Centro Histórico de Guadalajara. Además, se habilitará una ruta directa desde el aeropuerto al centro de la ciudad, pasando por puntos clave como el Parque Agua Azul, Avenida Washington, Mariano Otero, Expo Guadalajara y Plaza del Sol, ofreciendo múltiples opciones de movilidad a visitantes y residentes.

LA