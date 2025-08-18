En diciembre quedarán listas las reglas y sanciones para scooters y bicis eléctricas

A principios del mes de diciembre estarán listas las reglas y sanciones para la circulación de scooters y bicicletas eléctricas, aseveró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Lo anterior, luego de que hace unos días, el Congreso capitalino aprobó por unanimidad la incorporación de la definición de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) en el artículo 9 de la Ley de Movilidad.

En ese sentido, la mandataria capitalina, explicó que luego de dicha aprobación, el gobierno tiene que realizar distintos trámites a nivel federal, entre ellos, que se autorice las placas para dichos vehículos. Incluso resaltó que, mientras se cumplen dichos trámites, en septiembre comenzará una campaña de concientización para la población, la cual brindará la información sobre lo que se puede y no se puede hacer con los scooters y las bicicletas eléctricas.

"Entonces, esta campaña arranca en septiembre. Esperamos que en dos meses resuelvan las autorizaciones federales, a más tardar, y en tres meses nosotros estamos pensando, digamos que lo más pronto posible a principios de diciembre, una cosa así, ya poder regularlas otorgándole sus placas y todo lo en fin", expuso.

Oxxo conecta cámaras del C5 en CDMX para reforzar vigilancia; serán 50 tótems

Por su parte, Héctor Ulises García, secretario de Movilidad, felicitó a los legisladores que aprobaron por unanimidad dicha modificación a la Ley de Movilidad. El funcionario detalló que con dicha regulación, el gobierno de la ciudad lanzará una iniciativa a nueve empresas para que se verifiquen más de cien vehículos de este tipo, pues algunos de estos sobrepasan las normas establecidas ya en la Ley de Movilidad, es decir, que rebasaban los 25 kilómetros por hora.

Se regularán los vehículos motorizados eléctricos

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“Entonces, por lo tanto, se necesitan establecer regulaciones y reglas claras para que tengan una licencia y puedan tener una placa”, declaró.

