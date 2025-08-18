El 70% de los mexicanos tienen una buena percepción de Claudia Sheinbaum según encuesta de QM y HMG: Javier Murillo

Javier Murillo, Director General de Question Mark, señaló que el 70% de los mexicanos tienen una percepción buena y muy buena de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por QM Estudios de Opinión y el Heraldo Media Group.

En entrevista para "Las noticias con Alejandro Cacho" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, destacó que la encuesta arrojo que la mandataria mexicana mantiene un 74% de aprobación por parte de la población, siendo los programas sociales y la disminución de la pobreza uno de los principales puntos que tuvieron en consideración los ciudadanos cuestionados al momento de emitir su opinión.

"Cuando entramos en detalles vemos que de los principales puntos que están empujando esta aprobación de la presidenta es específicamente el de los programas sociales, no olvidemos que la semana pasada se dio el anunció de los 13 millones de mexicanos", dijo avier Murillo.

Foto: El Heraldo de México

En entrevista con Lupita Juárez para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, detalló que la encuesta le fue aplicada de manera telefónica a un grupo de 800 mexicanos distribuidos en todo el país, teniendo una muestra representativa con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3.5%.

Agregó que el 84% de la muestra consideraron a los programas sociales como una política que es muy buena para el país, mientras que el 72% aprobó la manera en la que Claudia Sheinbaum negocia con el gobierno de Donald Trump y un 61% dijo percibir como buena la situación actual del país y el manejo de las circunstancias.

"Es muy importante en muchos sentidos, cuando nosotros vemos este tipo de percepción, ayuda a que los ciudadanos trabajen de mejor manera y que esta percepción nos ayude a pasar estos momentos difíciles que en este momento estamos transitando.", dijo Javier Murillo.