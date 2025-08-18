¿Dónde hará más frío en CDMX mañana martes 19 de agosto de 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la alcaldía con la temperatura mínima más baja este martes 19 de agosto de 2025 será La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, en esta demarcación el termómetro llegará a los 10 grados centígrados durante la madrugada del martes, alrededor de las 6:00 horas y se mantendrá así hasta cerca de las 8:00 horas.

Según las previsiones meteorológicas para el Valle de México, por la mañana habrá cielo medio nublado durante el día, con ambiente fresco a templado y frío en zonas altas de la región durante la mañana. Por la tarde se espera ambiente cálido, con probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en la Ciudad de México, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas.

Recomendaciones para protegerte del frío

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México recomienda:

Evitar cambios bruscos de temperatura .

de . Usar por lo menos tres capas de ropa , de preferencia de algodón o lana.

, de preferencia de algodón o lana. Cubrir nariz y boca al salir al exterior.

y al salir al exterior. Ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C , que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico .

y , que ayudan a fortalecer el . Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío .

y proteger la piel del . No fumar en lugares cerrados ni cerca de menores de edad , adultos mayores o personas enfermas.

, o personas enfermas. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Canales de contacto de la SGIRPC para reportar emergencias

La SGIRPC hace un llamado a la población para que, ante cualquier emergencia, se comunique a los teléfonos 911, al 5556581111 de Locatel, y al 5556832222 de la SGIRPC.

Asimismo, recomienda mantente informados a través de las cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX, así como el sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.