Detienen a mujer que mordió y golpeó a su propio hijo, de solo 25 días de nacido

Una joven mujer de 19 años de edad, presuntamente en estado de intoxicación por drogas, mordió y golpeó en repetidas ocasiones a su pequeño hijo, de solo 25 días de nacido, en hechos ocurridos este 18 de agosto.

La rápida acción de los operadores del Centro de Comando y Control Poniente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió localizar a la joven, quien caminaba por calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

"Mientras los oficiales realizaban sus funciones de seguridad, prevención y vigilancia en calles de la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco, fueron informados por los monitoristas del C2 Poniente, de un menor en riesgo en la calle San Diego, por lo que acudieron de inmediato.

Policías salvaron a un bebé de morir en un incendio, fueron reconocidos por los Sultanes de Monterrey “En el sitio, los efectivos hallaron a una joven de 19 años de edad, en un posible estado de intoxicación, la cual lesionó a un menor que llevaba en brazos, por lo que, en una rápida acción los oficiales resguardaron al bebé de 25 días de nacido”, detalló la corporación en un comunicado de prensa.

Resguardarán autoridades al bebé

Las autoridades señalaron que resguardarán temporalmente al bebé para así garantizar su bienestar físico y emocional, mientras que su madre fue presentada ante el agente del Ministerio Público.