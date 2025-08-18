Detienen a mujer que intentaba robar 17 perfumes de tienda departamental en Cancún: “Se cancela la venta, nenis”

Una joven fue detenida en el centro comercial Plaza Las Américas, de Cancún, Quintana Roo, luego de que presuntamente intentó sustraer en una bolsa color gris un total de 17 perfumes de la tienda departamental Sears, ubicada en el interior del complejo comercial.

El incidente captó la atención de los presentes, quienes observaron atentamente y con curiosidad los hechos, los cuales posteriormente se viralizaron a través de las redes sociales, tras un video compartido por la usuaria @natt.pb en TikTok.

Aunque no se precisó la fecha exacta de los hechos, el video circuló desde la tarde del domingo 17 de agosto y generó una ola de comentarios y reacciones en línea, donde se combinaron críticas a la joven, burlas y reconocimiento al personal de la tienda.

Según la información recopilada, el incidente ocurrió cuando las empleadas de Sears notaron el comportamiento sospechoso de una joven que vestía una blusa tipo top negra y pantalones beige. Al intentar salir de la tienda, fue interceptada por el personal, que descubrió que llevaba consigo 17 perfumes ocultos en una bolsa de color gris, los cuales no había pagado.

Así fue la detención de la presunta ladrona

La detención ocurrió justo en la entrada de la plaza, donde cuatro gerentes femeninas de la tienda la retuvieron mientras forcejeaba, y un empleado bloqueaba la salida para evitar su escape.

“Agárrala, tráela, aunque sea mujer tráela”, se escucha decir en la grabación a una trabajadora de la tienda, cuando la joven presuntamente intentaba escapar aprovechando un descuido, a pesar de que uno de los empleados ya estaba en posesión del bolso con los perfumes.

Posteriormente, en el video se observa que otro trabajador revisó su bolsa, confirmando la presencia de los artículos robados, lo que provocó impresión entre los testigos que se encontraban en el lugar.

Critican la actitud despreocupada de la detenida

Los usuarios de redes sociales señalaron que la joven nunca dejó de masticar un chicle. Foto: Especial

Los videos compartidos por la usuaria de TikTok que grabó el suceso, muestran a la joven con un semblante aparentemente tranquilo, mascando chicle y usando su celular mientras era retenida. La escena culminó con la llegada de elementos de Seguridad Ciudadana, quienes esposaron a la mujer y la trasladaron en una patrulla.

Usuarios de redes sociales hicieron comentarios irónicos acerca de este incidente, desde burlas como “se cancela la venta, nenis” hasta críticas directas como “ni tantita pena le dio, seguía con su chiclote”.

Otros usuarios destacaron el esfuerzo de las empleadas, comentando: “Las empleadas haciendo el trabajo de los de seguridad. Se merecen un reconocimiento” o “Ojalá les den un bono a las señoras que la detuvieron”.

Otros, en tono de burla, señalaron: “Esa neni estaba a punto de revenderlos en el tianguis” o “Son las que venden en los tianguis y les regateas y te dicen… que pasó si no me los robé”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la detenida fue presentada ante el Ministerio Público ni si se le formularon cargos formales.

Cuáles son las penas que podría enfrentar según el Código Penal de Quintana Roo

Las imágenes revelan que la joven abordó una patrulla de la Policía Muncipal. Foto: Especial

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Quintana Roo, el delito de robo, contemplado en el artículo 367, puede castigarse con penas que varían según las circunstancias. Este caso podría clasificarse como robo simple.

Según el artículo 368, el robo simple se sanciona con prisión de 6 meses a 7 años, dependiendo del valor de lo sustraído y si existen agravantes. Si el valor de los perfumes supera el umbral establecido para un delito grave, las penas podrían incrementarse. Además, se podrían imponer multas económicas y la obligación de reparar el daño. La reincidencia o el uso de violencia podrían agravar la situación.