Continuará el frío de hasta 0 grados en 7 estados este martes 19 agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que en 7 estados de la República Mexicana continuará el frío durante la madrugada de este martes 19 de agosto de 2025. De acuerdo con las previsiones, en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 y los 5 grados centígrados.

El SMN informó que el monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, las cuales vendrán acompañadas de descargas eléctricas.

Además, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con la onda tropical número 23, que se desplazará sobre el occidente del país. Estas condiciones, junto con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero.

Lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas

El SMN también prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste del país, debido a la interacción de un canal de baja presión con una circulación de baja presión en altura sobre esa región.

Otro canal de baja presión también se extenderá sobre el sureste mexicano e interactuará con una nueva onda tropical, la número 24, que ingresará sobre la Península de Yucatán y con una baja presión frente a las costas de Quintana Roo; dichas condiciones ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones, así como lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Continuará el ambiente caluroso en el norte del país

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la Península de Yucatán.