Constancias de validación de proyectos ganadores del Presupuesto Participativo se emiten el 20 de agosto: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que será a partir del 20 de agosto cuando se comenzarán a emitir las constancias de validación de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

El órgano electoral local también enfatizó que, a más tardar el 19 de agosto, las 33 direcciones distritales concluirán el cómputo y validación de resultados de las Mesas Receptoras de Opinión.

"Los resultados integran tanto las opiniones emitidas en la jornada anticipada como en la presencial. La suma se asentará en el Acta de Jornada y de Escrutinio y Cómputo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025. A partir del 20 de agosto de 2025 se emitirán las constancias de validación de proyectos ganadores, así como la definición de los casos especiales, los cuales, invariablemente, deberán ser ejecutados por la alcaldía correspondiente", explicó.

Incluso, resaltó que la lista de proyectos ganadores de la Consulta se publicará en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, la página de internet del Instituto www.iecm.mx, en los estrados de las 33 Direcciones Distritales y de las oficinas centrales del Instituto Electoral; y para mayor difusión en las redes sociales del IECM.

El IECM anunció que este 2025 el Sistema de Integración de Opiniones por Unidad Territorial (SIOUT), registró una participación de 295 mil 549 opiniones emitidas por parte de los capitalinos, lo que representa 2.94 por ciento más respecto al anterior ejercicio realizado en 2022, en donde se registraron 286 mil 849 opiniones.

En cuanto al avance de los cómputos, se detalló que la participación ciudadana alcanzó un 4.04 por ciento de la lista nominal, lo anterior, incluyendo las dos mil 324 opiniones emitidas durante la jornada anticipada en la que participaron 39 personas residentes en el extranjero, mil 975 personas en prisión preventiva y 311 personas en estado de postración y sus cuidadores primarios.