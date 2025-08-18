Concluyen debates del Pleno de la Corte, quedan 13 días de trabajo

Los debates de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegan a su fin.

Sólo les quedan 13 días de trabajo a los ministros y está previsto que este martes sea la última vez que discutirán en público asuntos en el salón del Pleno del máximo tribunal.

Debido a que se trata de una sesión extraordinaria, únicamente revisarán asuntos electorales, por lo que analizarán dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal contra una modificación a la Constitución de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial.

También agendaron para esta sesión, cinco asuntos relacionados con los resultados de la elección para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Una vez concluidos los temas electorales, los ministros actuales nunca más debatirán en público, por lo que si este martes es la última sesión, sería un día histórico para la justicia mexicana.

Los todavía integrantes de la SCJN revisarán la acción de inconstitucionalidad 44/2025 y su acumulada 45/2025, promovidas por la CNDH y el Ejecutivo Federal, respectivamente.

El proyecto de sentencia fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf

Entre los aspectos que se impugnaron está el de la permanencia de juzgadores hasta 2036, incluso de algunos hasta 2042, que se estableció “en aras de la inamovilidad” de estos.

La CNDH también se inconformó con el artículo 70 del decreto por el que se reformó la Constitución estatal, en una porción relacionada con la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial.

De acuerdo con la CNDH, el Congreso yucateco modificó las reglas aplicables para la designación de la presidencia de este Tribunal, ya que determinó que se nombrará por mayoría de votos de sus miembros y la persona que ocupe ese cargo podrá ser ratificada por un periodo más.

La Comisión argumenta que los legisladores locales implementaron un sistema de elección de la presidencia del Tribunal de Disciplina sin sustento constitucional y alejándose completamente de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024.