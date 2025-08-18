Claudia Sheinbaum se reúne hoy con Adán Augusto López y Ricardo Monreal

Para ver únicamente temas legislativos, la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá hoy en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente.

En la Mañanera de este 18 de agosto, la mandataria informó que el encuentro es para perfilar las prioridades para el siguiente periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

“Nos vamos a ver ya hacia la tarde noche y vamos a ver el período de sesiones que ya empieza el primero de septiembre, ya es pronto, ya son menos de quince días.

“Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado, y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en La Mañanera. Y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este período de sesiones”, informó.

Ricardo Monreal y Adán Augusto se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum esta tarde | Cuartoscuro

¿Sólo serán temas legislativos?

Se trata de pendientes de la reforma al poder judicial, la ley de aduanas y el paquete económico.

¿Y solamente temas legislativos van a atender?, se le preguntó en la conferencia matutina: sí, temas legislativos.

Vale la pena señalar que ambos coordinadores se han visto envueltos en una serie de señalamientos por su actuar. Monreal, por sus vacaciones; López, por sus vínculos con Hernán Bermúdez, ex Secretario de Seguridad vinculado al crimen organizado en Tabasco.

Se resolvió el desabasto de gasolina, asegura la presidenta

Ya se resolvió, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que este fin de semana se registró en distintas partes del país, un desabasto de combustible en las gasolineras.

— ¿Tiene alguna actualización sobre este desabasto o falta de combustible en las gasolineras?, le cuestionaron.

Sí, ya se resolvió

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo expuso que hace unos días hubo un problema con la contratación de las pipas encargadas de la distribución de combustible y, en especial, indicó que en Chiapas, se registró un problema con una bomba.

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, que ya se resolvió, y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina premium. Entonces, ya está resuelto y, si no, si todavía queda algún tema, ya se resolvió. Fue una cuestión de unos días”, manifestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante La Mañanera de hoy | Cuartoscuro

Felicita a deportistas mexicanas y mexicanos

Sheinbaum Pardo felicitó a los deportistas mexicanos que lograron el triunfo en distintas disciplinas este fin de semana. La mandataria federal dijo que “Muy buen papel están haciendo en los Panamericanos, muchas felicidades a todas y todos los mexicanos”.

Tras presentar un video donde se ven a los ganadores de alguna medalla, Sheinbaum Pardo enfatizó que “las mexicanas, muchas felicidades, le ganaron Estados Unidos y luego jóvenes rarámuris que se fueron a Canadá, que también ganaron en varias disciplinas de atletismo. En China también una competencia les fue muy bien a las mexicanas”.

