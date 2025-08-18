Claudia Sheinbaum: La Mañanera del Pueblo EN VIVO hoy lunes 18 de agosto

Este lunes 18 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presenta una edición más de su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Durante este día, además de responder a los diferentes cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación sobre temas de interés general, también presentará avances de diversas obras o proyectos del gobierno.

Asimismo, durante la sección "Quién es quién en los precios", del Procurador Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, presentan las estaciones de servicio con los precios más bajo de gasolina, mientras que al final de la conferencia presentan la sección Humanismo Mexicano. Sigue aquí el en vivo: