CDMX y Edomex tendrá lluvias y temperaturas superiores a los 27 grados este MARTES 19 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 19 de agosto en el Valle de México, que incluye el Estado de México y la Ciudad de México, donde se anticipan condiciones variables a lo largo del día.

De acuerdo con el informe, la jornada estará marcada por un inicio fresco a templado en las primeras horas de la mañana, seguido de un ambiente cálido durante la tarde, con un incremento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones de distinta intensidad.

Por la mañana, se prevé que la región presente un ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente nublado y la presencia de bancos de niebla en zonas altas, lo cual será más notorio en áreas montañosas del Estado de México y alrededores de la Ciudad de México, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y caminos.

La temperatura mínima estimada en la Ciudad de México será de entre 13 y 15 grados Celsius, lo que permitirá un ambiente fresco durante la madrugada y primeras horas del día. En cuanto al viento, se espera que sople del este y noreste a velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Clima para el Valle de México

Créditos: Conagua clima

Lluvias en CDMX y Edomex

Hacia la tarde y noche, las condiciones meteorológicas cambiarán de manera significativa, el ambiente se tornará cálido, con temperaturas que alcanzarán entre 25 y 27 grados Celsius como máxima en la Ciudad de México, sin embargo, se dará paso a lluvias y chubascos dispersos, las cuales podrían tener acumulados de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

En el caso del Estado de México, las lluvias podrían ser más intensas, el pronóstico señala chubascos acompañados de lluvias puntuales fuertes, con valores que podrían oscilar entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, no se descarta la posibilidad de descargas eléctricas y la caída de granizo.

LA