Carambola entre dos autos, combi y unidad del Mexibús deja 15 lesionados en Tultitlán VIDEO

Quince personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de una carambola entre dos automóviles compactos, una combi del servicio público y un camión articulado del Mexibús ocurrida en Tultitlán.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 18 de agosto, cuando los conductores de los vehículos compactos intentaron cruzar la Vía José López Portillo, a la altura de la sección Fuentes del Valle, en territorio de la colonia Villas de San José.

Tras el impacto frontal entre ambas unidades, resultaron afectadas una combi de transporte público y una unidad del Mexibús, las cuales circulaban por el sitio de manera habitual y resultaron afectadas colateralmente.

De inmediato, elementos de la Policía local y paramédicos se trasladaron para auxiliar a los pasajeros de las unidades de transporte y a los conductores de los autos, entre quienes se contaron 15 lesionados.

Trasladan a herido a hospital

Según reportes de testigos presenciales, uno de los conductores implicados en el accidente múltiple quedó prensado entre los hierros retorcidos de su propio vehículo, por lo que fue necesaria la labor de equipos de rescate.

Luego de ser extraída de su auto, la persona fue trasladada de inmediato a un nosocomio cercano. Su identidad y su estado actual de salud no ha sido revelado por las autoridades locales.