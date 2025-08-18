Brugada promete atender baches en CDMX en menos de 48 horas

Para atender el problema de los baches, el gobierno de la Ciudad de México anunció que destinará dos mil 200 millones de pesos para implementar acciones de pavimentación en las 217 vialidades de la capital, lo que significa, la rehabilitación de cuatro millones de kilómetros cuadrados.

Al presentar el Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la primera acción, Bacheo Programado Nocturno, arrancará el 19 de agosto a las 10 de la noche, y aseguró que con esta se busca mejorar mil kilómetros de viabilidades, es decir, que cada noche, se pavimentarán 10 kilómetros de avenidas primarias.

Sobre la segunda acción, Bacheo por Atención Ciudadana y Emergencias, la mandataria capitalina enfatizó que el gobierno asignará a 50 cuadrillas, la labor de atender los baches que se reporten al *311 en menos de 48 horas.

Presentan Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica. Foto: Gobierno CDMX

Alistan pavimentación de vialidades primarias en 8 meses

En cuanto a la tercera acción, Programa Estratégico de Pavimentación de Vialidades, Brugada Molina detalló que este pretende mejorar por completo las vialidades primarias en un periodo de ocho meses, de octubre de 2025 a mayo de 2026.

“Este Programa de Anual de Pavimentación es muy importante, porque de esta manera nosotros continuamos sin que se detenga el presupuesto en enero, y que otra vez ya es una programación que nos lleva a concluir esta tarea tan importante. Así que, para nosotros, para el gobierno de la ciudad, es de suma importancia tener un método que atienda claramente los baches”, enfatizó.

Al abordar el tema de los socavones, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Agua, Mario Esparza Hernández, aseveró que en este año se han atendido 37 socavones por fallas en la red primaria y 116 por fallas en la red secundaria.

“Este año llevamos un reporte de 37 socavones en vías primarias que están bajo la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y en vías secundarias 116. Las vías secundarias son responsabilidades de las alcaldías, pero por instrucciones de la jefa de gobierno, la Secretaría del Agua está apoyando a todas las alcaldías en sus socavones, dado que algunas de las alcaldías están siendo rebasadas por la capacidad de atención”, dijo.