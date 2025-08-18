Asaltan gasolinera en El Carmen, Nuevo León, tenía apenas unas horas abierta VIDEO

Por lo menos dos sujetos armados con armas de fuego amagaron a dos empleados y a un cliente de una gasolinera ubicada en la colonia Valle de los Ángeles, del municipio de El Carmen en Nuevo León.

Los hechos delictivos ocurrieron durante los primeros minutos de este 18 de agosto, apenas unas horas después de que la sucursal de abasto de gasolina neoleonesa abrió sus puertas al público.

En un video capturado por cámaras de seguridad, se puede ver cómo los sujetos amagan a los empleados de la sucursal, una de las cuales grita asustada para pedir un auxilio que no llegó en el momento.

Tras consumar el atraco, los presuntos criminales escaparon hacia la localidad de Salinas Victoria, sin que hasta el momento existan noticias sobre su captura por parte de autoridades locales.

Inician indagatorias por el robo

Minutos después de consumado el robo, elementos de la Policía local y estatal llegaron al lugar del incidente e instauraron un importante dispositivo de búsqueda con el objetivo de dar con los presuntos ladrones.

No obstante, las labores fueron infructuosas en el momento. En tanto, peritos investigadores realizan la recolección de indicios para poder determinar la identidad de los presuntos responsables.