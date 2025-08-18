Aprobación de presupuesto 2026 confronta a consejeros del INE

La aprobación del proyecto de presupuesto para el 2026 confrontó a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que algunos señalaron que hay rubros que se quedaron en ceros o con poco presupuesto para laborar.

Luego de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala sostuvo que es un presupuesto austero que también servirá para la preparación de las elecciones judiciales y ordinarias del 2027. Este asciende a 25 mil 896 millones 593 mil 247 pesos, incluyendo el financiamiento para partidos.

Sostuvo que habrá una disciplina financiera y austeridad republicana, por lo que el presupuesto base para el 2026, asciende a 12 mil millones de pesos con un incremento de 1.19 por ciento respecto al ejercicio anterior de 2025.

Sin embargo, los consejeros Martí Faz y Carla Humphrey señalaron que hay rubros marcados con cero recursos, como el voto anticipado, y voto de personas en prisión preventiva para consulta popular, voto de personas en el extranjero para consulta popular, un rubro C64910 del servicio profesional.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey pidió que haya claridad en los proyectos marcados con cero recursos, y dijo que hay una seria preocupación sobre los recursos para la unidad de género y discriminación, a la cual se le deja prácticamente sin recursos.

La consejera Dania Ravel dijo que es preocupante que haya presupuestos en ceros, sobre todo en rubros como el ejercicio de derechos humanos para personas en situación de discriminación, como las personas en prisión preventiva o que por alguna situación de salud no pueden acudir a ejercer su voto o, bien, las personas en el exterior.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala sostuvo que, incluso, hay rubros en los que se descuentan millones de pesos y que pegará a diversas áreas, como acciones para la igualdad y no discriminación que se baja de 8 millones de 2025 a 2 millones de pesos para el 2026.

El proyecto se integra por un presupuesto base de 12 mil 452 millones de pesos, más un presupuesto por Cartera Institucional de Proyectos por 2 mil 587 millones de pesos y un presupuesto precautorio por 3 mil 119 millones de pesos, mismos que suman un total de 18 mil 159 millones de pesos.

A eso hay que sumarle un proyecto de presupuesto para las prerrogativas de los seis partidos políticos nacionales que sería de 7.7 mil millones de pesos.

A pesar de los señalamientos, el proyecto de presupuesto para el próximo año fue aprobado.

Este documento avalado, con cada uno de los rubros en los que se solicitan diversos montos, será enviado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a la Cámara de Diputados para que sea tomado en cuenta.