Alicia Bárcena: acuerdo entre México, Belice y Guatemala protege 5.7 millones de hectáreas de selva maya

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, habló del primer acuerdo trinacional entre México, Belice y Guatemala para proteger 5.7 millones de hectáreas de la selva maya.

"Cuando ella toma posesión el 1 de octubre de 2024 nos instruyeron a mí, a la ministra de Medio Ambiente de Guatemala y al ministro de Medio Ambiente de Belice, de llevar adelante este gran proyecto del Corredor Biocultural Gran Selva Maya y lo logramos”, dijo Alicia Bárcena en entrevista para el programa de “Las Noticias con Lupita Juárez”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Detalló que Belice otorgó 0.6 millones de hectáreas, 11 áreas naturales protegidas; Guatemala 2.7 millones de hectáreas, 27 áreas naturales protegidas, incluyendo el Petén que es una de las áreas con más emblemáticas; y México con 2.4 millones de hectáreas con 12 áreas naturales protegidas.

Imagen de la ciudad míticas de Calakmul. Créditos: Cortesía/archivo

Polígono de identidad cultural para los pueblos mayas

Agregó que se incluyen ciudades como míticas como Tikal, Calakmul por lo que se está trazando un nuevo camino de corresponsabilidad y colaboración hemisférica en materia ambiental, ya que está es la segunda reserva más importante de todo el continente americano, en donde confluyen las comunidades mayas.

Indicó que este polígono constituye un espacio de identidad cultural para los pueblos, las comunidades y los afrodescendientes, donde se está reconociendo su cosmovisión, sus saberes y su conocimiento ancestral

La funcionaria federal subrayó que estos 5.7 millones de hectáreas de selva maya protegerán a más de 7 mil especies de flora, fauna, de los tres países con ayuda de las comunidades que en ese lugar habitan y que están integradas por más de 2 millones de personas.