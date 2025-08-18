Alcalde de San Miguel de Allende condena los hechos violentos durante fiestas patronales

Una balacera interrumpió una fiesta religiosa transformando la celebración en tragedia.

Poco antes de la medianoche del domingo 17 de agosto, una balacera en la fiesta patronal del Infonavit Malanquin, dejó como saldo 2 personas muertas y al menos 17 heridas.

Los primeros reportes indican que la agresión se desató en el atrio de la iglesia, mientras decenas de familias participaban en la fiesta por la Virgen de San Juan de los Lagos. La pirotecnia fue opacada por los disparos.

A propósito de estos hechos, Mauricio Trejo Pureco, alcalde de San Miguel de Allende, escribió en su cuenta de Facebook:

Condenamos enérgicamente los actos violentos ocurridos anoche en Infonavit Malanquin donde personas sin escrúpulos quitaron la vida a gente inocente que celebraba en el atrio de la iglesia a la virgen de San Juan. Fiscalía, y la secretaria de seguridad ya estamos en coordinación para brindar apoyo a las familias de las victimas y dar con los responsables. Que no quepa duda que detendremos a quienes perpetuaron este cobarde acto de violencia.”

Testigos relataron que un hombre armado con un rifle abrió fuego contra la multitud para después huir aprovechando el caos y la confusión que se desató.

Algunos de los heridos fueron trasladados en vehículos particulares a hospitales y clínicas privadas, mientras que otros fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y del SEETS, un servicio de ambulancias y bomberos privados, quienes los llevaron a diferentes centros médicos.

Tras la balacera, elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional desplegaron operativos de vigilancia en la zona durante la madrugada.

Este ataque es considerado uno de los hechos más graves de violencia en un espacio público de San Miguel de Allende en los últimos años, un municipio que ha mantenido niveles muy bajos de incidencia delictiva en comparación con otras ciudades del estado.