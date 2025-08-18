Abuelita denuncia a su nieta y su novio porque hacían “escándalo” en su cuarto: esto encontró la policía cuando entró

Un operativo policial en la colonia Valle de Infonavit, en el cruce de las calles Silicio y Circonio, de Monterrey, Nuevo León, resultó en la detención de dos jóvenes, quienes fueron identificados como Lilith Elizabeth M., de 20 años, y Rodrigo M., de 23 años, tras una denuncia presentada por la abuela de la joven.

La mujer, de 64 años, alertó al C4 sobre el “escándalo” que hacían la joven y su pareja en su habitación, dentro de su vivienda.

El reporte al C4 movilizó a las autoridades, quienes llegaron al lugar alrededor de las 14:00 horas del pasado 16 de agosto, como parte del operativo Escudo, diseñado para reforzar la seguridad en la ciudad.

Con el permiso de la abuela, los oficiales ingresaron a la vivienda y procedieron a revisar a los sospechosos. Lo que parecía un simple altercado doméstico tomó un giro inesperado.

¿Qué encontró la policía en la habitación donde estaban los jóvenes?

Los jóvenes intentaron ocultar droga dentro de un peluche. Foto: Especial

Durante la inspección, encontraron que Rodrigo llevaba consigo cuatro envoltorios con una sustancia granulada, presuntamente cristal, una droga sintética de alto impacto.

Por su parte, Lilith manipulaba de manera nerviosa de un peluche de color café que, al ser examinado, reveló en su interior otros cuatro envoltorios con la misma sustancia, además de una pipa de vidrio, comúnmente usada para el consumo de estupefacientes.

La escena sorprendió a los agentes, quienes aseguraron los ocho envoltorios y la pipa como evidencia. Los jóvenes fueron detenidos en el acto y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

¿Cuáles son las penas que podrían enfrentar los jóvenes detenidos?

Los detenidos enfrentarán cargos por posesión de sustancias ilícitas. Foto: El Heraldo de México

De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Nuevo León, los delitos relacionados con el narcomenudeo, como la posesión y transporte de estupefacientes con fines de venta o distribución, están tipificados en el artículo 474 y siguientes.

En este caso, los jóvenes podrían enfrentar penas de 4 a 7 años de prisión si se comprueba la posesión de la sustancia con fines de comercialización. Si solo se acredita posesión simple, las sanciones podrían ser menores, de 10 meses a 3 años, dependiendo de la cantidad de droga decomisada y las circunstancias.

Además, el uso de un objeto como el peluche para ocultar la sustancia podría considerarse un agravante. El Ministerio Público determinará si existen atenuantes en el proceso judicial.