¿A qué hora lloverá HOY lunes 18 de agosto en CDMX y Edomex?

La semana inició sin tantas lluvias tanto en CDMX como en el Estado de México, tal y como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El día de ayer informó que las lluvias se verían reducidas martes y miércoles, sin embargo, el lunes podría ser el día más lluvioso de la semana para ambas entidades, de acuerdo al reporte compartido a través de sus canales de comunicación oficiales.

Recuerda que las lluvias pueden ir acompañadas de descargas eléctricas, también de encharcamientos y deslaves, por lo que debes tomar en cuenta las recomendaciones que dan las autoridades pertinentes tanto a nivel nacional como a nivel local. Hoy lunes 18 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó la hora a la que lloverá en la CDMX y también te informamos el horario de las lluvias en el Estado de México.

Toma en cuenta que esto podría variar de acuerdo a lo informado por el SMN a través de Conagua, todo depende del movimiento de la vaguada en altura, la inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 23.

Las lluvias se darán en la CDMX | Cuartoscuro

¿A qué hora lloverá hoy lunes 18 de agosto en la CDMX?

Una vaguada en altura en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Las horas en las que está programada la lluvia para este lunes 18 de agosto en la CDMX son las siguientes:

17:00 horas

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes no sólo se darán en la Ciudad de México sino también en entidades como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además se informa que las lluvias pronosticadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Recordemos que anoche se activó la alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. El canal de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical número 24 generarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes.

¿A qué hora lloverá hoy lunes 18 de agosto en el Estado de México?

Hoy lunes 18 de agosto la hora programada para la lluvia en el Estado de México es a las 18:00 horas. El Estado de México, al igual que la Ciudad de México, registrará lluvias provocadas por la vaguada monzónica y la inestabilidad atmosférica, ocasionando también posible caída de granizo. Las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados en zonas serranas del territorio mexiquense.

El cielo estará medio nublado a nublado en el transcurso del día; durante la mañana será ambiente fresco en la región; frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con chubascos, lluvias puntuales que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura mínima será de 7 a 9 grados mientras que la máxima será de 21 a 23.