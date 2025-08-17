Un autobús del transporte público se incendia en el Centro Histórico de la CDMX | VIDEO

Un autobús de transporte público fue consumido por las llamas la tarde de este domingo 17 de agosto en la esquina de la calle 20 de Noviembre y Callejón Flamencos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El incendio, que se originó en la zona del escape del vehículo, provocó momentos de tensión entre transeúntes y personas en edificios cercanos.

Testigos relataron que “empezó a salir lumbre de la parte del motor, de la parte de abajo, y en cuestión de segundos comenzó la explosión, dejando el camión totalmente chamuscado”, según declaraciones recabadas por el canal de televisión NMás.

Afortunadamente, los pasajeros que se encontraban a bordo descendieron rápidamente, por lo que no había personas dentro de la unidad cuando las llamas la envolvieron por completo. El conductor logró avanzar unos metros para alejar el vehículo de un banco cercano, reduciendo el riesgo de daños adicionales.

20 de noviembre casi nezahualcoyotl

En el centro incendio de transporte público

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio. La SGIRPC confirmó que no se reportaron lesionados.

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que los servicios de emergencia trabajaron en la zona y recomendó a los automovilistas usar Isabel La Católica como vía alterna.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, mientras que la unidad quedó completamente calcinada.

uD83DuDEA8uD83DuDE92Servicios de emergencia laboran por uD83DuDD25incendio de vehículo sobre 20 de Noviembre y callejón de Flamencos, colonia Centro, @AlcCuauhtemocMx.



Alternativa vial: Isabel La Católica.

Un incidente similar ocurrió el pasado 1 de marzo del año en curso, cuando servicios de emergencia acudieron para atender el incendio de otro autobús del transporte público, un incidente ocurrido en Miguel Ángel de Quevedo y Calle Moctezuma, en la alcaldía Coyoacán.

En dicho siniestro, la unidad se encontraba estacionada a un costado de la avenida, por lo que no tenía pasajeros a bordo que tuvieran que descender. Bomberos sofocaron las llamas que, al igual que en el evento ocurrido en el Centro Histórico, no dejaron personas lesionadas.

??Recibimos reporte de Incendio en colonia Centro, en @AlcCuauhtemocMx; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/ENsouU4JQg — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 17, 2025

Información en desarrollo…