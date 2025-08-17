Sujeto ingresa a zona de vías del Metro en la Línea 2, ya fue retirado

En presunto estado de intoxicación, un sujeto entró a la zona de vías entre las estaciones Ermita y General Anaya, perteneciente a la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 17 de agosto, cuando el sujeto ingresó sin autorización a la zona de vías, poniendo en riesgo su integridad física y provocando una rápida respuesta de los vigilantes de la estación.

En unos cuantos minutos, y luego de un corte momentáneo de la energía en la zona, elementos de la Policía Bancaria e Industrial lograron detener al sujeto y sacarlo de la estación.

“Al momento la circulación de trenes es continua en la Línea 2, luego de que se aseguró a una persona ajena al sistema que bajó a la zona de vías”, señaló la dependencia capitalina en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Piden respetar normas al interior del Metro

Episodios como el registrado esta mañana pueden poner en un riesgo severo muchas vidas, por lo que el Metro pide a sus usuarios respetar las señalizaciones y no descender a la zona de vías.