Sujeto ebrio golpea a su madre y a su abuelo en la colonia Casas Alemán

Por presuntas rencillas familiares, un sujeto, en estado de ebriedad, golpeó a su propia madre y a su abuelo e intentó hacer estallar el domicilio familiar, todo ello en calles de la colonia Casas Alemán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 16 de agosto cuando el sujeto, de aproximadamente 30 años de edad, arremetió con su camioneta contra el portón de la casa de sus abuelos.

Esto provocó que la mamá y el abuelo del presunto agresor salieran del domicilio y fueran golpeados por el sujeto, quien al parecer viajaba acompañado de otras personas que permanecieron en el vehículo.

De acuerdo con vecinos, el sujeto habría abierto todas las válvulas de gas LP del domicilio de sus familiares, con el objetivo de hacer estallar la casa, por lo que llamaron a las autoridades mediante los números de emergencia.

Capturan a presunto agresor

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron al sitio de la denuncia, y rápidamente redujeron al presunto agresor, a quien en un primer momento solo querían remitir por escándalo en vía pública.

Sin embargo, luego de evaluar los testimonios de los vecinos y las pruebas de su presunta agresión, el sujeto fue trasladado ante el Ministerio Público para determinar su responsabilidad en hechos delictivos.