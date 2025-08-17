Sujeto asesina a tres personas y protagoniza persecución en Nuevo León

Un hombre que ejecutó a su vecino con un arma larga dejó una estela de muerte y destrucción en varios sectores del municipio de Juárez, Nuevo León, durante su huida. Los hechos se registraron el pasado 16 de agosto en la colonia Viviendas Magdalena, donde José de Jesús “N”, de 25 años, asesinó a un vecino conocido como “El Nene”.

Después de cometer el asesinato de su vecino, José Luis huyó a pie hasta que se topó con una pareja que viajaba en un automóvil. Allí mató al conductor para robarle el vehículo, llevándose a la mujer que lo acompañaba.

Durante su huida chocó contra otro auto en la colonia Villas de San Francisco. Frustrado por los daños al vehículo, mató a la mujer para luego bajar del auto y seguir escapando a pie, hasta llegar a una gasolinera, donde robó un taxi.

El presunto asesino continuó con su escapatoria, pero la Policía de Juárez lo ubicó y José de Jesús fue detenido en la carretera a San Roque. Ahora, deberá responder por las tres muertes y los daños que ocasionó.