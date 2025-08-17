Sentencian a 27 años de cárcel a Brayan por asaltar a pasajeros del transporte público en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 27 años y 10 meses de prisión para Brayan Tonatiuh Cabrera Melchor, tras ser encontrado culpable de robo con violencia cometido en medios de transporte público de pasajeros.

El hecho ocurrió el 8 de mayo de 2024, cuando el ahora sentenciado abordó un vehículo de transporte público en la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec. Con un arma de fuego que detonó, amenazó a los pasajeros y hurtó dinero y pertenencias.

Tras el robo, el individuo descendió de la unidad y fue detenido por elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec, quienes lo entregaron a las autoridades.

La FGJEM presentó ante el Ministerio Público y un juez las pruebas que integraron la investigación, logrando la vinculación a proceso y, posteriormente, la sentencia. El juez dictó además la suspensión de derechos políticos y civiles de Cabrera Melchor, así como una multa.

Rescatan a menor secuestrado en Teotihuacán

#Resultados. En acción operativa realizada en #Teotihuacán, la #FiscalíaEdomex. localizó y rescató a una menor de edad, además detuvo a dos individuos identificados como Isela “N” y Eduardo Rafael “N”, por su probable intervención en el delito de privación de la libertad.… pic.twitter.com/YxX345ZcyF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 17, 2025

También en el Estado de México, en una operación realizada el pasado sábado 16 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a dos individuos y rescató a un menor de edad que había sido privado de su libertad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro de Teotihuacán, tras una investigación que permitió localizar a la víctima.

La detención se llevó a cabo después de que el Agente del Ministerio Público iniciara una carpeta de investigación, informando de la privación de libertad. Las acciones se ejecutaron tras identificar a los probables responsables, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

El rescate se realizó en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa Cruz en Tonalá, donde el menor fue encontrado. Horas después, las autoridades iniciaron un operativo para localizar a los implicados, logrando su detención tras un enfrentamiento con la policía.