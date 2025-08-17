Se manifiestan en San Luis Potosí a favor de Palestina

Un grupo de activistas se manifestaron en la Plaza de Armas de la capital de San Luis Potosí en un evento denominado "Cacerolazo por Palestina", manifestación que también se registró con una movilización en la Ciudad de México y un slam poético en Querétaro.

Los activistas encabezaron la manifestación donde también se levantaron firmas para pedir al Senado de la República y al Gobierno de México se rompan relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

También instalaron un tendedero con fotografías de la masacre y de los periodistas asesinados durante los bombardeos; en el memorial de las víctimas de feminicidio colocaron una bandera palestina.

En el manifiesto de la protesta demandan alto al fuego inmediato y permanente en Gaza; cese de los bombardeos y la protección de la vida de los civiles, especialmente de niños, mujeres y ancianos; rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.