Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1715 del domingo 17 de agosto de 2025: consulta los números ganadores aquí

Este domingo 17 de agosto de 2025 a las 20:00 horas, la Lotería Nacional anunció a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1714 donde el premio mayor fue de 7 millones de pesos en una serie. Este sorteo estuvo dedicado a el 32° Aniversario de La Nueva Viga.

Entre las tres series del sorteo, el menor premio fue de 26 mil 400 pesos. Verifica con atención los números ganadores y en caso de resultar acreedor de un premio te sugerimos que acudas directamente al expendio donde compraste tu boleto.

El Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional es uno de los juegos más tradicionales en México, caracterizado por vincularse a los doce signos del horóscopo. Cada serie se identifica con un signo zodiacal, lo que otorga a los participantes mayores posibilidades de ganar en comparación con otros sorteos.

Para reclamar tu premio es necesario contar con una identificación oficial y el billete ganador para su validación.

La tabla completa de los premios del Sorteo Zodiaco 1715 fue anunciada en vivo el domingo 17 de agosto a las 20:00 horas de acuerdo con cada cifra lograda.