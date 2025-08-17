Rescatan a hipopótamo, tigre y faisán de predio en Hidalgo

Tres ejemplares de fauna exótica fueron rescatados por autoridades federales, luego de notar que no contaban con las condiciones necesarias para su protección y la seguridad de los visitantes.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, los tres animalitos, un tigre de bengala, un hipopótamo y un faisán dorado, estaban resguardados de manera deficiente en el sitio, ubicado en el estado de Hidalgo.

“Aseguramos un tigre de bengala, un hipopótamo y un faisán dorado en un establecimiento en Tecozautla, Hidalgo, que no contaba con autorización para operar como Predio que Maneja Vida Silvestre ni con las condiciones adecuadas de manejo. “El tigre fue trasladado a una Unidad autorizada en Pachuca, mientras que los otros ejemplares quedaron en depositaría con medidas de control”, detalló la dependencia federal mediante sus redes sociales.

El tigre fue trasladado a Puebla. Foto: X / Profepa

De acuerdo con las autoridades, el tigre de bengala fue enviado a la Fundación Invictus, especializada en el cuidado de grandes felinos y osos, donde tendrá los cuidados que necesita.

Hasta el momento, se desconoce el nombre y localización exacta del sitio en el que se encontraban los animalitos y no ha trascendido si habrá multas o cancelación de permisos para ellos.