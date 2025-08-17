Rescatan y adoptan a perrito que deambulaba en plaza de San Ángel

Un perrito que, al parecer, fue abandonado al interior de una plaza ubicada al sur de la Ciudad de México, fue contenido y resguardado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial.

Durante la mañana de este 17 de agosto, el lomito fue ubicado por elementos de seguridad de la plaza quienes, siguiendo sus propios protocolos, intentaron hacer que saliera del lugar de comercio.

“Los hechos ocurrieron en una plaza ubicada en el Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, donde al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, los uniformados observaron que personal de seguridad privada intentaba retirar al perro que no contaba con correa ni portaba placa alguna que permitiera identificar a su dueño. “En ese momento, los visitantes del centro comercial se aglomeraron tratando de impedir que el cánido fuera retirado, acusando al personal de seguridad privada de maltrato animal, por lo que el personal de la PBI intervino para controlar la situación”, señaló la corporación mediante un comunicado de prensa.

Una familia adoptó de inmediato al perrito. Foto: X / SSC-CDMX

Ceden perrito a ciudadano

Durante la reyerta, uno de los asistentes dio un paso al frente para quedarse con el lomito, siempre con la promesa de ofrecerle un hogar digno y amoroso, además de los cuidados necesarios.