Por estacionarse en “su lugar”, dos sujetos matan a un hombre frente a su esposa en inmediaciones de Santa Fe

Una discusión que presuntamente fue desencadenada por un lugar de estacionamiento en la colonia Jalalpa Norte, en la alcaldía Álvaro Obregón, terminó en tragedia la noche del sábado, cuando un hombre de 41 años fue asesinado de un disparo en el tórax, frente a su esposa, que presenció el ataque.

El incidente ocurrió en la esquina de las calles Gustavo Díaz Ordaz y La Piedra, donde, de acuerdo con un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos se desencadenaron tras un conflicto vial.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los policías sobre una persona lesionada en la vía pública. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una mujer de 34 años, quien relató que viajaba con su esposo en un vehículo blanco cuando este tuvo un altercado con el conductor de un automóvil azul.

Según su testimonio, dos hombres descendieron armados de dicho automóvil y amenazaron a su pareja, quien en en un intento por evitar la confrontación activó la reversa de su automóvil y se retiró del lugar.

Los agresores lo persiguieron a bordo de motocicleta

Pues nos mandaron muchos videos de ayer por la noche, todo el movimiento de las patrullas y nos decu00edan que estaba cerrado, pero seguimos sin saber quu00e9 fue lo que pasu00f3. u00bfAlguien nos puede explicar? Posted by Jalalpa Tepito, u00c1lvaro Obregu00f3n on Sunday, August 17, 2025

Sin embargo, los agresores no desistieron: subieron a una motocicleta negra y persiguieron a la pareja. En un momento dado, dispararon contra el vehículo, impactando al conductor en el tórax del lado derecho. Aunque hasta el lugar acudieron paramédicos, ya nada se podía hacer y únicamente corroboraron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La rápida intervención de los oficiales permitió la detención de un joven de 18 años, señalado por la esposa de la víctima como uno de los posibles responsables. El sospechoso intentaba ingresar a un domicilio cercano cuando fue aprehendido.

Tras informarle sus derechos, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la captura de otros implicados.

Vecinos señalan que conflictos viales son comunes en las zonas

Acribillan a hombre en Jalalpa Las Torres tras disputa por estacionamientoUn pleito por un lugar de estacionamiento... Posted by Jalalpa Denuncias on Sunday, August 17, 2025

Habitantes de Jalalpa Norte utilizaron las redes sociales para expresar su frustración. Algunos vecinos comentaron que las disputas por lugares de estacionamiento son comunes en la zona, especialmente en avenidas concurridas donde los residentes suelen reclamar las banquetas como propias.

“Mucha gente que tienen casas en las avenidas se creen dueños de las banquetas. Pobres ignorantes, la calle y las banquetas son para todos”, escribió un usuario en redes sociales.

Otro vecino señaló que en la zona es habitual que los autos se estacionen en doble o triple fila, mencionando a un taller mecánico local que, según él, “le vale” el orden vial.

“Hasta dónde hemos llegado. Ya por cualquier cosa te matan”, lamentó otro usuario de las redes sociales.

La SSC indicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los demás involucrados.