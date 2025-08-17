Pescadores rescatan a venadito que intentaba llegar nadando a Baja California

La jornada de trabajo habitual le deparó una enorme sorpresa a Román Godínez y sus compañeros de faena pues, mientras se encontraban en la Bahía de Kino pescando pulpos y callos, encontraron un joven ejemplar de venado bura batallando por llegar a costas bajacalifornianas.

Sin pensarlo dos veces, la joven tripulación trató de acercarse al joven ejemplar, el cual nadaba con dificultad por la zona, perteneciente al Mar de Cortés y ubicada entre la Isla Tiburón y el litoral de Baja California.

Con gran esfuerzo, los tripulantes trataron de sostener por las orejas al venado, mismo que no podían subir a la pequeña embarcación en la que suelen realizar sus labores cotidianas de pesca.

Al final, los pescadores y su extraño acompañante llegaron sin mayores complicaciones al litoral bajacaliforniano, hábitat natural del venado bura y de cientos de especies animales, tanto terrestres como marinas.

No es un episodio raro

Aunque para la mayoría de las personas este episodio puede parecer extraño, Godínez aclaró en un video compartido en redes sociales que es más común de lo que se cree, pues los venados suelen nadar entre islas para conseguir alimento.

Sin embargo, en algunas ocasiones debido a las condiciones de salud o a que son cervatillos muy jóvenes, los animalitos suelen desfallecer en mar abierto, lo que limita las posibilidades de supervivencia de los venados.