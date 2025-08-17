Pastor estadounidense y su esposa son atacados a balazos en su casa de Edomex

Un pastor estadounidense y su esposa resultaron lesionados, luego de que un presunto ladrón ingresó a su casa en la colonia Lomas de Tecamachalco en el municipio de Naucalpan y los atacó a balazos. De acuerdo con familiares de las víctimas, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado 16 de agosto, cerca de las 3:00 horas, cuando la pareja dormía en la comunidad de su hogar, al cual se habían mudado hace apenas dos meses.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Tyler Wallis, presidente de una misión mormona y su esposa Elizabeth, quienes hace dos meses se mudaron al Estado de México, como parte de una misión de su iglesia, que se encuentra en la Ciudad de México, para predicar. Los primeros reportes, compartidos en Facebook por la familia, sugieren que un hombre entró a su casa con intención de robar.

Durante la agresión, el presunto criminal dejó al religioso herido. A pesar de la gravedad de la situación, Tyler fue llevado de emergencia a un hospital Ángeles de Interlomas, donde recibió atención médica:

"De mi hermana, Elizabeth Wallis. Tyler Wallis es presidente de misión en la Ciudad de México. A continuación, les dejo un mensaje de texto de hace aproximadamente una hora. Necesitamos oraciones de inmediato. Un ladrón entró en nuestra casa y Tyler recibió dos disparos. Por favor, vean esto, despierten a todos y pídanles que oren por él. Gracias por sus oraciones", se lee en un mensaje compartido por la pareja a través de la cuenta de Facebook de Kevin & Colleen Thorstenson.

Atacan a balazos a un pastor y su esposa

Familiares informaron sobre los hechos en redes | Facebook: Kevin C Thorstenson

Medios estadounidenses afirman que Wallis, de 57 años, nació en Ohio y junto a su esposa, de 54 años, se habían mudado recientemente para asumir la responsabilidad de encabezar una misión de su iglesia. La pareja apenas llevaba unas semanas en la capital cuando ocurrió el violento asalto. Presuntamente, el intruso disparó un arma calibre 9 mm que impactó justo debajo del esternón de Tyler, atravesando unos centímetros en el cuerpo, pero sin provocar daños internos irreparables.

El hecho fue relatado en redes sociales por parientes cercanos, quienes lo describieron como un verdadero milagro. Aseguran que si la trayectoria de la bala hubiera sido distinta, las consecuencias habrían sido fatales. Elizabeth, quien resultó ilesa, fue la primera en dar aviso al resto de la familia mediante un mensaje en el que pidió oraciones inmediatas por la salud de su esposo.

El pastor sobrevivió a sus heridas

Tras el ataque, Tyler fue trasladado de urgencia a un hospital de la Ciudad de México, donde recibió atención médica. Los doctores confirmaron que su estado era estable y que se estaba recuperando favorablemente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también confirmó el hecho, explicando que la organización mantiene comunicación constante con las autoridades locales para dar seguimiento a la investigación.

"???? ???????????????????? ???? ???? ??????????´?? ???????????? ???? ????´???????? ?????????? se recupera tras un intento de robo. En la madrugada del 16 de agosto, el presidente R. Tyler Wallis resultó herido durante un asalto en su domicilio. Hoy, con gratitud, compartimos que su condición es estable y responde positivamente al tratamiento. La hermana Wallis salió ilesa y ambos están recibiendo el apoyo cercano de la Presidencia de Área México. Todos los misioneros se encuentran a salvo, y la Iglesia coopera con las autoridades locales en la investigación", se lee en su publicación.

En redes sociales, amigos, familiares y miembros de la iglesia comenzaron a dejar mensajes de apoyo, deseando la pronta recuperación de Wallis. Una de sus hijas, Madeleine, publicó que su padre estaba bien y agradeció las muestras de cariño, así como las oraciones recibidas desde diferentes lugares.

La pareja mostraba entusiasmo por mudarse a CDMX

La pareja se había mudado a CDMX hace dos meses | Facebook Elizabeth Wallis

Medios en inglés reportan que la pareja es originaria de Orlando, Florida y tiene cuatro hijos. Elizabeth, además de acompañar a su esposo en su misión, trabajaba como coach de vida enfocada en ayudar a padres de niños que enfrentan ansiedad. En su cuenta de Facebook, la mujer había compartido que su objetivo era contribuir a que las familias pudieran enfrentar mejor los retos emocionales que atraviesan.

De igual manera, la mujer había compartido que, el pasado mes de julio, Wallis fue nombrado presidente de misión en la Ciudad de México, la cual iniciaron el 1 de julio. En sus publicaciones, Elizabeth había dicho sentir "emoción por iniciar esa nueva etapa", destacando que sería un momento importante para su familia y su religión.