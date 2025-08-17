Muere mujer tras balacera en chelería de la colonia Doctores

Una mujer perdió la vida luego de suscitarse una balacera junto a una chelería, ubicada en el cruce de las calles Doctor Norma y Privada Doctor Márquez, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este 17 de agosto, cuando sujetos armados arremetieron en contra de los clientes que se encontraban en el expendio ambulante de bebidas alcohólicas.

En la balacera, una mujer, de aproximadamente 45 años de edad, perdió la vida al ser herida en la cabeza por un proyectil de arma de fuego. Los paramédicos que atendieron la emergencia certificaron su deceso.

Minutos más tarde, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional llegaron al sitio de los hechos, donde los familiares de la mujer rodearon su cuerpo sin vida.

No hay detenidos

Aunque hasta el momento se desconoce los motivos de la balacera y la agresión mortal, una de las líneas de investigación refiere un posible ataque directo en contra de la mujer que perdió la vida.

Sin embargo, y aunque de momento no hay detenidos, las autoridades capitalinas realizan el levantamiento de indicios que les permitan determinar quiénes fueron los responsables de este asesinato.