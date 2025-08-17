Miles de peces mueren en la Laguna de Tres Palos debido a cambios en el clima

En las últimas 72 horas se registró la muerte de miles de peces de siete especies en la laguna de Tres Palos en Acapulco, Guerrero, señalaron pescadores y cooperativistas de la zona, al denunciar presunta contaminación en la zona.

"Se están muriendo peces como robalo, picolín, lisa, carpa, tilapia, camarón chacal y hasta el charal, nunca había pasado esto”, dice uno de los pescadores en una grabación difundida vía redes sociales.

En el mismo video, señalan que al menos mil 500 familias dedicadas a la pesca de estas especies, se han visto afectadas por la mortandad. De acuerdo con los pobladores, más de diez mil carpas murieron en este lapso.

Descartan contaminación en la zona

Los pescadores pidieron a las autoridades investigar si la muerte de los peces está asociada a la contaminación de las plantas tratadoras, que arrojan aguas residuales a la laguna, debido a que no funcionan en las unidades habitacionales como Marina Diamante.

Al respecto, Miguel Balleza, director de Protección al Medio Ambiente de Acapulco descartó que se trate de un tema de contaminación e informó que la mortandad de peces en la laguna de Tres Palos, se debe a un incremento inusual en la temperatura del cuerpo lagunar.

“Estas condiciones habrían ocasionado la muerte de distintas especies acuáticas, cuyos ejemplares son analizados por especialistas del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Guerrero, a fin de determinar con precisión las causas del fenómeno”, señaló en entrevista.

Indicó que las brigadas de personal técnico de Ecología se trasladó junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero y el COASEG, donde recorrieron los puntos de San Pedro Las Playas y Plan de Los Amates, este último con el mayor registro de mortandad en especies como carpa, cuatete, charal, lisa y robalo.

Durante el operativo, se tomaron muestras de agua y ejemplares muertos para su análisis. Además se midieron parámetros físico-químicos como temperatura, niveles de oxígeno, profundidad y pH.

El director de Ecología expuso que los resultados preliminares indican que, en los últimos tres días, la temperatura en la laguna alcanzó los 34 grados centígrados, superando el umbral de tolerancia para las especies nativas, cuyo rango de supervivencia oscila entre 28 y 30 grados. Precisó que esta condición térmica redujo de forma significativo el oxígeno disuelto en el agua.