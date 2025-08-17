México Canta: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la semifinal del 17 de agosto?

México Canta comenzará este domingo con la etapa de semifinales, siendo los participantes de Estados Unidos los que saltarán al escenario para poner a bailar y a cantar a todos los amantes de la música. Los concursantes que representan a la Región Este del país vecino serán los encargados en abrir la actividad de este 17 de agosto, por lo que te dejamos cuándo, a qué hora, por dónde y quienes son todos los clasificados que se presentarán en el arranque del concurso comandado por la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

El concurso de México Canta se creó como una estrategia para reducir los corridos bélicos, tanto en su consumo como en su composición y difusión. Por lo que ahora es momento que los fans de la música puedan disfrutar de esta iniciativa que busca promover la paz y como una medida contra las adicciones. Mejor vamos a presentar todos los detalles del programa que se vivirá este 17 de agosto.

¿Cuándo ver la semifinal de la región Este de Estados Unidos de México Canta?

Como ya se mencionó, este 17 de agosto será la fecha en la que el concurso de México Canta, comandado por la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, comenzará con la actividad de las semifinales, donde 48 participantes buscarán ganarse el corazón del jurado de la gente para avanzar y poder quedarse como el ganador de la primera temporada de la iniciativa del gobierno de nuestro país.

Para este 17 de agosto, y como serán los próximos domingos, los participantes se irán presentando hasta tener a todos los finalistas. La primera semifinal será la de la Regios Este de Estados Unidos, también conocida como Chicago. Mejor vamos a presentar todo lo que debes de saber para no perderte un solo instante y a ningún participante.

La primera semifinal México Canta será este 17 de agosto | Web de México Canta

¿A qué hora será la semifinal México Canta este 17 de agosto?

Como cada domingo, el concurso de México Canta comenzará a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y terminará a las 21:00 horas, por lo que los amantes de la buena música deberán estar frente a una pantalla para poder disfrutar de la presentación de los ocho semifinalistas de cada región. Se tiene que recordar que son seis regiones (tres de Estados Unidos y tres de México), por lo que la ronde para conocer a los finalistas se extenderá de este 17 de agosto hasta el 21 de septiembre.

¿Dónde ver la semifinal de México Canta este 17 de agosto?

Para todos aquellos que no se quieran perder un solo instante del concurso México Canta, deben tener en cuenta que existen muchas opciones para disfrutar de las presentaciones de los ocho artistas que estarán presentes este primer domingo de semifinales. Los canales que cuentan con una cobertura a nivel nacional serán el Canal 22 y el Canal 11, pero te dejamos el listado completo de las señales que transmitirán el concurso de música.

Canal 22

Canal 11

Capital 21

Radio Educación

IMER

Radio IPN

Altavoz Radio

12tv

Canal 14

Canal 53 (UANL)

Radio UANL

Congreso TV

RedMéxico

SMRTV

Canal 4

Tele Yucatán

TRC

TVM (TV Migrante)

TV UA

Sistema de Radio y Televisión Tamaulipas

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

TELEMAX

Todos los canales de tele y estaciones de radio que pasarán el concurso de México Canta | CMM

¿Quiénes son los participantes de México Canta este 17 de agosto?

Para este domingo, los ocho clasificados en la Región Este de Estados Unidos serán los encargados de poner a bailar y a cantar a todos los fans de la música en México y en la Unión Americana. Mejor vamos a conocer a los participantes que buscarán ganarse el corazón de los fans y de los jueces este 17 de agosto.

Alex Moreno

Blue Malboro

José Carlos Díaz y Donato Mendoza

Miroslava

Stephanie

Mercedes Gala

Two in Love

Daya Dorada

Los semifinalistas de México Canta de este 17 de agosto | CMM

¿Quién será el invitado especial en México Canta este 17 de agosto?

Para este primer día de semifinales de México Canta, la Secretaría de Turismo, junto con el Consejo Mexicano de la Música tienen preparada una gran sorpresa para todos los que disfruten del concurso. El artista invitado para 17 de agosto será nada más y nada menos que Horóscopos de Durango. Vicky y Marisol Terrazas se encargarán de apadrinar la primera semifinal del concurso organizado por el gobierno de nuestro país.