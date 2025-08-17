Luisa María Alcalde encabeza arranque de asambleas nacionales en la alcaldía Coyoacán

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, encabezó esta mañana la asamblea en la sección 720 de su partido en la colonia Candelaria en la alcaldía Coyoacán; en una vivienda se eligió por votación en urna a la presidencia de la sección.

En esta sección de Coyoacán se reunieron poco más de 50 vecinos en la casa marcada con el número 15 en el callejón Nantenco, donde se instaló una urna para elegir con el voto de los asistentes a la presidencia de la sección. Primero se escucharon las propuestas de los aspirantes a presidentes y despues se repartieron boletas a los vecinos.

En la sala de la pequeña casa se realizó la votación secreta y después el conteo de los votos donde resultó electo Leonardo Martínez Luna con 24 votos.

Se reunieron poco más de 50 vecinos. Foto: Misael Zavala

Asambleas se realizan en 71 mil 541 Comités Seccionales: Alcalde Luján

La lideresa recordó que estas asambleas se realizarán en un total de 71 mil 541 Comités Seccionales en todo el territorio nacional, con lo cual se prevé reforzar al partido político a nivel nacional. Este domingo son 6 mil asambleas en todo el país y cada fin de semana se realizarán asambleas hasta alcanzar el total en enero de 2026.

"No ha habido precedente de la organización de un partido con ese precedente y tiene que ver porque hay mucha confianza con la gente. Y esa posibilidad la construimos a través de esos Comités. Todos los morenistas de una sección nos juntemos y que este comité se encargue de la Defensa del proyecto de la transformación y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", expuso.

Advirtió que si el pueblo no se organiza no se va a transformar. Con esta asamblea arrancan la elección de presidencias seccionales de los Comités que estarán a cargo de la defensa de la 4T.

Actualmente, dijo Alcalde, suman ya 8 millones de afiliados a Morena en todo el país.