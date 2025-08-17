Lluvias fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua por monzón mexicano | Clima lunes 18 de agosto

Para estes lunes 18 de agosto en Chihuahua se pronostican fuertes lluvias acompañadas con descargas eléctricas provocadas por el monzón mexicano; además, la entidad comenzará la semana con fuertes vientos que alcanzarán rachas de 40 a 60 km/h. También se prevé que el termómetro alcance los 0 grados en algunas zonas al igual que en Baja California, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este lunes se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente de México, con posible caída de granizo en el centro y occidente del país. Esto debido a un canal de baja presión que prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y va a interactuar con una vaguada en altura que se localizará en el occidente del territorio.

Temperaturas hasta de 0 grados en zonas de Chihuahua

En Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chihuahua se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) este lunes. En ésta última entidad también se pronostica viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del martes en zonas serranas.

La Conagua informó que las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Lluvias fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua por monzón mexicano. Foto: Cuartoscuro

En contraste, sobre las entidades del norte del país, litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán se prevé ambiente caluroso a muy caluroso. Al noreste de Chihuahua también se espera que el termómetro alcance temperaturas de hasta 45 grados al igual que en Sonora, Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

Pronóstico del clima para Chihuahua para esta semana

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, las tormentas y fuertes vientos se mantendrán en la entidad durante la semana hasta el jueves 21 de agosto. En la entidad se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada para las zonas serranas, aunque en otras se podrían alcanzar temperaturas de hasta 40 grados.