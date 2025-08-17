¿Lloverá este LUNES 18 de agosto en CDMX y Edomex? | Pronóstico del clima

Este lunes 18 de agosto se espera que las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y en gran parte del Estado de México se mantengan con cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico regional para el Valle de México del Servicio Meteorológico Nacional.

Las primeras horas de la mañana presentarán un ambiente fresco a templado, con temperaturas mínimas entre los 12 y 14 grados centígrados en la capital del país, mientras que en zonas más elevadas del Estado de México, especialmente en áreas montañosas como Toluca y sus alrededores, se prevén temperaturas aún más bajas, descendiendo hasta los 7 a 9 grados centígrados, lo que podría generar bancos de niebla y sensación térmica fría.

Durante la tarde, el clima se tornará más cálido, con un ambiente templado a cálido, se espera que la temperatura máxima en la Ciudad de México alcance entre 24 y 26 grados centígrados, mientras que en Toluca se pronostica una máxima de 21 a 23 grados centígrados.

En cuanto al viento, se prevé que sople con dirección variable a velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar caída de ramas, árboles, espectaculares, anuncios publicitarios y objetos mal asegurados.

Clima para el Valle de México

Créditos: Conagua clima

¿Lloverá en CDMX y Edomex?

A pesar del ascenso térmico, se mantendrán las condiciones inestables en la atmósfera, por lo que existe alta probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en un periodo de 24 horas.

Estas precipitaciones, tanto en la Ciudad como en el Estado de México, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, fenómenos que incrementan los riesgos para la población, especialmente en zonas con infraestructura vulnerable. Asimismo, se advierte sobre posibles inundaciones urbanas, encharcamientos, y en zonas rurales o montañosas, la probabilidad de deslaves o crecidas en ríos y arroyos.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica

Créditos: Archivo El Heraldo de México

