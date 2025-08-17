8 intérpretes y autores, primeros semifinalistas en México Canta por la Paz y contra las Adicciones

Este domingo fueron presentados los primeros 8 clasificados a México Canta por la Paz y contra las Adicciones, en la primera semifinal de la región este de Estados Unidos. Es la primera parte de la fase 3 del concurso binacional cuya gran final se realizará el 5 de octubre en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que cada viernes se informarán los avances del concurso binacional, que tiene como objetivo impulsar narrativas que no enaltecen la violencia, así como las acciones en beneficio de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos.

Las y los semifinalistas trabajaron sus piezas con la ayuda del productor Francisco Javier Ramírez en los estudios DLS Studios en Chicago. Ellos fueron:

Alex Moreno, cantautor de música mexicana contemporánea.

Stephanie, cantautora de corrido tumbado.

Two In Love - Dueto, intérpretes de ranchera.

Blue Malboro, cantautor de hip hop.

Mercedes Gala, cantautora de pop-balada.

José Carlos Díaz, intérprete de bolero y Donato Alfredo Mendoza Vargas, compositor de mariachi.

Miroslava, intérprete de pop-balada.

Daya Dorado, cantautora de Tex Mex country.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que los semifinalistas y sus proyectos pueden ser consultados en la página: https://t.ly/z2vue

Calendario de semifinales

A partir de este domingo 17 de agosto, todos los domingos, de 19:00 a 21:00 h, se transmitirán las semifinales por región, así como la gran final en los más de 18 medios públicos que hasta el momento se han sumado a México canta por la paz y contra las adicciones, bajo el siguiente calendario:

17 de agosto - Semifinal de la región este de EUA.

24 de agosto - Semifinal de la región centro de EUA.

31 de agosto - Semifinal de la región oeste de EUA.

7 de septiembre - Semifinal de la región oeste de México.

14 de septiembre - Semifinal de la región centro de México.

21 de septiembre - Semifinal de la región sur de México.

28 de septiembre - Recapitulación de lo mejor de las semifinales.

5 de octubre - Gran final.

Los participantes de Estados Unidos y de las diferentes regiones de México que lleguen a la final, serán trasladados desde sus lugares de residencia a la Ciudad de México para presentarse en vivo desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El primer finalista

Al final de la presentación de los 8 intérpretes, el jurado, integrado por América Sierra, Mónica Vélez, Regina Orozco y Fabián Rincón dieron a conocer que el primer finalista seleccionado es Blue Malboro, quien interpretó un rap de su autoría cargado de nostalgia, al recordar las estrecheces de su infancia, las dificultades de la vida adulta y cómo todo malestar quedaba eliminado, cuando mamá llamaba a los hijos a comer.

Blue Malboro es el primer finalista de México Canta.

Premios y proyección

Los tres primeros lugares del certamen tendrán la oportunidad de grabar un disco con compañías discográficas que operan en el país, ya sea de forma global o independiente, lo que representa una plataforma importante para iniciar una carrera profesional.