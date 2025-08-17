Huracán Erin se degrada a categoría 3 en su avance por el Caribe ¿Podría intensificarse al llegar a Bahamas?

El huracán Erin se degradó a categoría 3 tras tomar fuerza en el Atlántico, siendo el primero en formarse en esta zona alertando a las costas de Cancún y países vecinos en México. Este domingo, perdió fuerza mientras avanzaba por el Caribe, dejando a su paso luvias torrenciales y fuertes vientos.

De acuerdo con la escala Saffir Simpson, se está alejando de las costas mexicanas sin representar un riesgo en su trayectoria. Actualmente se localiza a 445 kilómetros al noroeste de San Juan, Puerto Rico y a 1910 kilómetros del este de Cancún, Quintana, Roo.

A su paso presenta vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de 250 kilómetros por hora. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigilan la trayectoria y puntualizan que va hacía Puerto Rico, donde podría tocar tierra si las condiciones continúan.

Esta tarde, #Erin de categoria 3 en la escala #SaffirSimpson continúa su desplazamiento sobre el #Atlántico, lejos de costas mexicanas. pic.twitter.com/S7HIQppE5M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 17, 2025

¿El huracán Erin volverá a intensificarse?

Si bien se ha degradado tras avanzar a categoría 5, no perdió la fuerza por lo que meteorólogos advierten que podría intensificarse al acercarse a Bahamas. En los próximos días llegaría a esta costa de la región del Atlántico y prevén fuertes vientos, lluvias, riesgo de inundaciones, deslizamiento de tierra entre otras cosas.

Desde el sábado el primer huracán del Atlántico alcanzó la categoría 5, calificada como "catastrófica" por el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

En la última actualización determinaron que Erin podría intensificarse en los próximos días, por lo que piden no bajar la guardia con elementos de Protección Civil y la vigilancia meteorológica durante esta temporada de huracanes. "Se había emitido una alerta de tormenta tropical para el sureste de Bahamas", dijo el centro de Estados Unidos.