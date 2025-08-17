¿Hay estaciones del Metro y Metrobús CERRADAS hoy domingo 17 de agosto?

Si tienes planes con la familia, los amigos y amigas o de plano te armaste algo tú solo, pero para llevarlo a cabo necesitas usar el transporte público de la Ciudad de México, te compartimos cuál es el estatus del funcionamiento tanto del Metro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) como del Metrobús.

Te recordamos que el horario de funcionamiento en domingo de todas las estaciones del Metro es de 07:00 horas a 00:00 horas, mientras que el del Metrobús es de 05:00 a 00:00 horas.

Para que no te tomen desprevenido o desprevenida, checa cuáles son las estaciones que se encuentran cerradas o con afectaciones y comiences a tomar vías alternas para que no llegues tarde a tus compromisos de hoy.

Así abrió sus puertas el Metro de la CDMX este domingo 17 de agosto | STC Metro

¿Cuáles estaciones del Metro están cerradas hoy domingo 17 de agosto?

Al momento y tras la apertura del servicio, el STC Metro informó que hoy domingo 17 de agosto todas las estaciones operan con normalidad y que no hay ninguna que al cierre de esta nota sufra alguna afectación.

Aún con esto, usuarios del transporte colectivo indican que es necesario que muy temprano apaguen el aire de los convoyes, pues en varias de ellos se encuentran encendidos cuando la temperatura todavía no es muy alta. Además, otros ciudadanos reportaron que la Línea 12 ya presenta afluencia en domingo desde las 07:20 horas y que los operadores "tardan más de 10 minutos en sacar unidades a funcionamiento".

Todas las estaciones funcionan con normalidad? — LUCERO RODRIGUEZ (@Mely2170) August 17, 2025

¿Cuáles estaciones del Metrobús están cerradas hoy domingo 17 de agosto?

De acuerdo a las autoridades del Metrobús, se informó durante la apertura que por intervención en la estación, no hay servicio en Perisur, dirección Indios Verdes, en la actualización de las 05:21 horas. Al cierre de esta nota, a las 08:16, el estatus era el mismo: "Por intervención, sin servicio en Perisur, dirección Indios Verdes". Recuerda que para checar la hora de la reanudación, puedes hacerlo en el siguiente link: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB y así estar informado en tiempo real.

Toma en cuenta también que por paseo ciclista dominical, no hay servicio en las estaciones Campo Marte a Chapultepec, desde las 06:00 horas, estaciones que corresponden a la Línea 7. Además, sobre la Línea 6 del Metrobús, se informa que por eventos temporales, había marcha lenta de las unidades de 416 Oriente - 416 Poniente, algo que se restableció cerca de las 02:00 horas de este domingo 17 de agosto.

En cuanto a la Línea 7, de nueva cuenta, se informa que por paseo ciclista dominical y movilizaciones sociales, hay servicio de Indios Verdes / Hospital infantil La Villa a Hamburgo. Sin servicio: El Ahuehuete a Campo Marte.

uD83DuDD34AVISO L7



1?Toma en cuenta, por paseo ciclista dominical.

?Sin servicio: Campo Marte ?? Chapultepec.

(Actualización 6:00 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 17, 2025

.