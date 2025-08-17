Ferias de útiles escolares 2025 en CDMX: fechas, hora y lugares para surtirte barato

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desde el 4 y hasta el 31 agosto de 2025 se llevarán a cabo diversas ferias de útiles escolares en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por ello, aquí se comparte toda la información sobre las actividades que se tienen programadas previo al regreso a clases.

Es importante señalar, que la programación publicada en los canales de información oficiales de la Profeco, podría cambiar, de ahí que sea importante mantenerse al tanto de las posibles actualizaciones o ponerse en contacto mediante los teléfonos que proporcionaros las diversas papelerías y demás establecimientos.

En las ferias públicas de la capital del país, habrá desde precios accesibles hasta promociones especiales, en un horario de 9:00 a 20:00 horas:

Avenida México Nte. entre Avenida Jalisco Ote y Avenida Constitución Explanada delegacional, s/n Colonia Villa Milpa Alta Centro, alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000. Será de 26 al 31 de agosto.

Calle Oriente 255, No. 431, colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, CDMX, C.P. 08500, del 21 al 24 de agosto.

Ferias de útiles escolares en zona Oriente de la CDMX

Además, habrá ferias en espacios comerciales, donde diversos establecimientos, ofrecen descuentos y promociones en útiles escolares, Si aún no sabes a dónde acudir, aquí te compartimos algunos de los lugares de la zona oriente en la CDMX durante lo que resta de agosto:

En la papelería Díaz: ubicada en Calle Nicolás Champion Mz. 49, Lt. 47, s/n, Col. Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlahuac, CDMX, C.P. 13200, se podrán encontrar descuentos desde el 5% hasta el 30% en productos como cuadernos profesionales de 100 hojas, pluma de todos los colores, paquete de 500 hojas blancas, juegos de geometría y papel lustre. Para confirmar los descuentos o días de venta puedes escribir al correo: es_peranza_d @hotmail.com.

Tony Superpapelerías: se ubica en Calzada Ermita Iztapalapa, No. 1729, Col. El Manto, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09830, habrá descuentos de 10% en útiles escolares, así como mochilas y diversos artículos electrónicos, el correo para cualquier información adicional es gerente205@tony.mx.

Papelería Ahorramax: localizada en Calle Teniente Fausto Vega Santander, No. 507, Col. Escuadrón 201, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09060, también tendrá descuentos de 10%, escribe al correo diancandeflas@gmail.com.

Papelería Marchand Central de Abastos: Av. Río Churubusco, s/n, Pasillo D-E, Bodega 1B, Col. Central de Abastos, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09040. Los descuentos van desde el 30 hasta el 50%. Cualquier duda puedes enviar un correo a cma834@marchand.com.mx

Papelería Marchand: está en Av. Canal de Tezontle, No. 145, Col. Central de Abastos, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09020, en el mismo correo.

Casa de Papelería M, S.A. de C.V: La encuentras en Av. Tlahuac, No. 1404, Col. Granjas Estrella, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09880, escribe al correro cma834@marchand.com.mx. Los descuentos van también del 30% al 50%, podrás encontrar artículos de dibujo, arte y diseño a precios más accesibles.

Papelería Mickey: su dirección es Av. 10, No. 101-A, Col. Ignacio Zaragoza, Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 15000 Papelería, escribe al correo jhany_altacostura@hotmail.com ante algún dato adicional o confirmación de información. Podrás adquirir productos con 15% de descuento.

Papelería San Andrés: Calle Normandía, No. 826, Col. San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09440, para mayor información escribe a papelerianalle@gmail.com. Habrá descuentos de 10% en artículos como pegamento líquido, lápices y plumas, entre otros.

No olvides confirmar los descuentos mediante los correos electrónicos que aparecen en esta nota. Foto: Profeco/Economía

Ferias de útiles escolares en zona Poniente de la Ciudad de México

Charly: Calle Frontera esquina San Luis Potosí, Interior Loc. 11, Col. Tizapán, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01150, teléfono 56-3273-3498. Descuentos de 5% y 8% en toda la papelería con un mínimo de compra de $250.

Papierwaren: "Plaza Toltecas Av. Diez, No. 83, Loc. 12, Col. San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01150", teléfono 55-5277-3438. Descuento de 10% en la compra de la lista de útiles.

Sol y Mar: Avenida Diez, Plaza Exhibimex, No. 132, Local 52, Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01150, teléfono 55-1906-4864 y correo papeleríasolymar3@gmail.com. Descuentos de 10% en la compra de la lista de útiles.

Güicho: Camino Real a Toluca, No. 495, Col. José María Pino Suárez, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01140, teléfono 55-5272-2448. Descuentos de 5% en artículos seleccionados, el pago es en efectivo.

Rachel: Calle Cicilianos, Manzana 4, Lote 15, Col. 1ra. Victoria, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01160, teléfono 56-1559-6156. Descuento de 5% en artículos seleccionados.

Liverpool: Calle Volcán Puracé, No. 5, Col. El Mirador, Tlalpan, CDMX, C.P. 14449, teléfono 56-2095-4149. Descuento de 10% en la compra mínima de 500 pesos.

Río Blanco: Blvd. Benito Juárez, Manzana 126B, Lote 10, Col. Ampliación Miguel Hidalgo, Tlalpan, CDMX, C.P. 14250, teléfono 55-6838-7785. Descuento de 10% en la compra del 80% de lista de útiles escolares, pago en efectivo, con tarjeta de débito o crédito el 5% y con tarjeta Mi Beca el 8%.

Librería Laberinto: 69 Av. Del Paraíso, Manzana 64, Lote 22, Col. Ejidos de San Pedro Mártir, Tlalpan, CDMX, C.P. 14640, teléfono 55-2324-5271. Descuento de 10% en todos los libros.

Ángel: Calle Dos (entre Calle 1 y Calle 3), No. 25, Col. San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, CDMX, C.P. 03820, teléfono 55-6811-0029. El forrado sin costo de cuadernos comprados en la papelería.

Las Campanas: Calle Cerro de las Campanas, entre Cerro del Cubilete y Cerro de la Estrella, No. 29, Col. Campestre Churubusco, Coyoacán, CDMX, C.P. 04200, teléfono 55-6381-1217. Descuentos de 10% y 20% en la lista de útiles escolares.

Casa Lety: Calzada de Tlalpan, s/n, Local 03, Col. Educación, Coyoacán, CDMX, C.P. 04400, teléfono 55-6010-4057. Descuento de 5% en artículos seleccionados.

Ale: Av. Santa Ana, a un costado del retorno 26, No. 2-B, Col. Avante, Coyoacán, CDMX, C.P. 04460, teléfono 55-4191-2763. Como obsequio de papelería se dará un cuaderno de tareas o lapicera.

Gaby: Calle Querétaro, No. 85, Col. Héroes de Padierna, Magdalena Contreras, CDMX, C.P. 10700, teléfono 55-5652-5207. Descuento de 10% en toda la mercancía.

Brayan & Kay: Calle Nogal, No. 41, Col. La Cruz, Magdalena Contreras, CDMX, C.P. 10801, teléfono 55-5135-3018. Descuento de 5% en la lista de útiles escolares.

Andrómeda: Calle Sebastián Lerdo de Tejada, No. 66, Col. Presidentes, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01290, teléfono 56-2793-1716. Descuentos de 5% y 10% en la compra de la lista de útiles escolares.

Tato: Av. De las Fuentes, No. 9, Loc. 02, Col. Ampliación Isidro Fabela, Tlalpan, CDMX, C.P. 14039, teléfono 55-7679-9227. Descuento de 10% en la compra de la lista de útiles.

Casa Fuji: Calle División del Norte, No. 677, Col. Prado Coapa 3ra. Sección, Tlalpan, CDMX, C.P. 14357, teléfono 55-5087-6503. Descuento de 5% en artículos seleccionados.

Aries 2000: Calle Sinanché esquina Contoy, s/n, Col. Lomas de Padierna, Tlalpan, CDMX, C.P. 14240, teléfono 55-1810-1795. Descuentos de 8% en artículos seleccionados.

Mis 5 Nietos: Av. San José de los Cedros, No. 93, Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa, CDMX, C.P. 05200, teléfono 55-8134-5754. Descuentos de 10% en la lista de útiles escolares.

Verito: Av. Veracruz, No. 50, Col. Cuajimalpa Centro, Cuajimalpa, CDMX, C.P. 05000, teléfono 55-4050-5036. Descuentos de 5% también en la lista de útiles escolares.

El Compás: Calle Lerdo, No. 22, Col. Cuajimalpa, Cuajimalpa, CDMX, C.P. 05000, teléfono 55-1730-7440. Descuentos de 10%.

El Esfuerzo: Av. Veracruz, No. 59, Col. Cuajimalpa Centro, Cuajimalpa, CDMX, C.P. 05000, teléfono 56-1787-3839. Descuento de 5%, el pago debe ser en efectivo.

Ferias de útiles escolares zona Centro de la CDMX

De acuerdo con la Profeco, estos son los lugares de la zona centro de la ciudad, donde se pueden comprar útiles escolares a mejores precios:

Marchand su Casa en Papelería: Calle Regina, No. 100, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06090, página web www.marchandpapeleria.com.mx, teléfono 55-5062-4905. Descuentos de 5 y 30% en artículos seleccionados.

Papelería El Buen Estudiante: Calle Isabel La Católica, No. 69, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06080, página web www.elbuenestudiante.mx, teléfono 55-5709-0174. Descuentos de 10 y 15% en artículos seleccionados.

Marchand su Casa en Papelería: Calle Correo Mayor, No. 112, Loc. 1 y 2, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06000, www.marchandpapeleria.com.mx, teléfono 55-5062-4905. Descuentos de 5 y 30% en artículos seleccionados.

Calle Correo Mayor, No. 112, Loc. 1 y 2, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06000, www.marchandpapeleria. com.mx, teléfono 55-5062-4905. Descuentos de 5 y 30% en artículos seleccionados. Marchand Su Casa en Papelería: Calle Mesones, No. 167, Loc. A, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06090.

Calle Mesones, No. 167, Loc. A, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06090. Marchand su Casa en Papelería: Calle Mesones, No. 180, Loc. F y G, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06000.

Calle Mesones, No. 180, Loc. F y G, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06000. Marchand su Casa en Papelería: Calz. de Guadalupe, No. 192, Loc. 25 y 26, Col. Vallejo, Gustavo A. Madero, CDMX, C.P. 07870

Calz. de Guadalupe, No. 192, Loc. 25 y 26, Col. Vallejo, Gustavo A. Madero, CDMX, C.P. 07870 Marchand su Casa en Papelería: Av. Río Consulado, No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 15420.

Av. Río Consulado, No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 15420. Unión Papelera de México S.A. de C.V: Av. Benjamín Franklin, No. 108, Col. Escandón I Secc., Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11800, sitio web www.unionpapeleria.com.mx. Descuentos de 5% y 25% en artículos seleccionados.

¿Dónde comprar uniformes baratos en CDMX?

En el regreso a clases, la compra de uniformes escolares también es importante, sobre todo para aquellos estudiantes que cambian de escuela o de nivel escolar, es decir, que van de preescolar a primaria o de esta a secundaria, es por ello que la Profeco también ofrece una serie de lugares a donde pueden acudir las familias para adquirirlos a un mejor precio durante este mes:

Creaciones Chelito: se ubica en el Mercado Apatlaco, calle Mariano Riva Palacio, s/n, Loc. 108, Col. Campamento 2 de Octubre, Iztacalco, CDMX, C.P. 08930. Si deseas confirmar los horarios de servicio, escribe a velascoabnerenoc@gmail.com. De acuerdo con la Profeco hay descuentos de 15 y 20% en suéteres para secundaria y pants para primaria.

El Maestro del Disfraz: su dirección es Mercado Escuadrón 201, calle Teniente Fausto Vega Santander, s/n, Col. Escuadrón 201, Loc. 279- 280, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09060. Ante alguna duda, puedes contactar a j_loe@hotmail.com. Los descuentos son del 10% en uniformes de línea.

Uniformes Ara: debes acudir al Mercado Escuadrón 201, calle Teniente Fausto Vega Santander, S/N, Col. Escuadrón 201, Loc. 221, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09060. Correo de contacto: ramosvalenciapilararaceli@gmail.com. El Paquete de uniforme que incluye suéter, playera, falda, o pantalón, más un paquete de calcetas o calcetines, tienen 10% de descuento.

Mayra: Calle Ocampo, No. 59, Col. Cuajimalpa Centro, Cuajimalpa, CDMX, C.P. 05000, teléfono 55-2249-7883. Descuento de 5% en artículos seleccionados.

Lilí: Calle Francisco Sarabia, No. 150, Col. La Guadalupe, Magdalena Contreras, CDMX, C.P. 10820, teléfono 55-5652-2823. Descuento de 5% en cualquier uniforme.

Grupo Reyes: Calle José María Vigil, No. 21, Col. Tacubaya, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11870, contacto: gruporeyes2008@prodigy.net.mx y teléfono 55-5273-8318. Descuentos de 5 y 10% en artículos seleccionados.

Uniformes Dos Amantes: Mercado Azcapotzalco, calle Esperanza, No. 357, Loc. 505, Col. Centro de Azcapotzalco, Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02000, contacto topo505@gmail.com.mx. Descuentos de 5 y 10% en artículos seleccionados.

Uniformes Sánchez Estrada: Mercado Azcapotzalco, calle Esperanza, No. 357, Loc. 503, Col. Centro de Azcapotzalco, Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02000, contacto Ma. Guadalupe Estrada Mendoza teléfono 55-4139-9612. Descuentos de 5 y 10% en paquetes escolares, escudo gratuito por prenda.

¿Dónde comprar zapatos y tenis baratos para el regreso a clases 2025?

Zapatería Ivanna: Mercado Jacarandas, calle Manlio Fabio Altamirano, No. 71, Col. Jacarandas, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09280 Zapatería, correo de contacto muñozlopez193@gmail.com. Hay descuentos desde el 15% hasta el 50% en zapatos y tenis escolares.

Cklass: Calz. Ermita Iztapalapa, No. 1696, Col. San Miguel, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09360. Descuentos de 20 y 30% en calzado nacional e importado, así como en mochilas.

Minmos Zapatitos: "Plaza Patio Frida (Planta Alta) Calle Ignacio Allende, No. 45, Col. Del Carmen, Coyoacán, CDMX

"Plaza Patio Frida (Planta Alta) Calle Ignacio Allende, No. 45, Col. Del Carmen, Coyoacán, CDMX, C.P. 04100", teléfono 55-9199-7399. Descuento de 10% en artículos seleccionados. Iris "Mercado Montserrat-La Bola Calle Reyna Ixtlixóchitl, s/n, Col. Ajusco, Alcaldía Coyoacán, CDMX, C.P. 04300", teléfono 55-3886-0562. Descuento de 5% en calzado seleccionado.

"Mercado Montserrat-La Bola Calle Reyna Ixtlixóchitl, s/n, Col. Ajusco, Alcaldía Coyoacán, CDMX, C.P. 04300", teléfono 55-3886-0562. Descuento de 5% en calzado seleccionado. Casa Lux-Z: Calle Isabel La Católica, No. 83-B, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06080, contacto touragakari@hotmail.com y teléfono 55-1320-9062. Descuentos de 15 y 30% en artículos seleccionados.