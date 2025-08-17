Exfutbolista mexicano pide apoyo para lograr un trasplante para su hijo de 5 años de edad

El hijo de una de las leyendas recientes del Club León de la Primera División en el futbol mexicano, Fernando Navarro, está pasando por una delicada situación médica, por lo que el exdeportista lanzó una campaña de recaudación de fondos.

Mediante la plataforma GoFundMe, Navarro, quien también militó en la Selección Nacional, Puebla y Pachuca, informó que su pequeño hijo Emilio, de cinco años de edad, necesita de manera urgente un trasplante de hígado.

“Soy Emilio, tengo 5 años. Me encanta el futbol, nadar y jugar con mi hermano Alonso. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesito un trasplante de manera inmediata. “Aunque tengo seguro médico, los gastos hospitalarios son enormes y rebasan a mi familia, mi papá Fernando Navarro ha creado esta recaudación para poder pagar parte de esos gastos extras”, detalló el niño, en voz del futbolista.

También se puede ayudar al futbolista donando sangre. Foto: X / Club Pachuca

Piden donaciones de sangre

En tanto, el Club Pachuca compartió que el futbolista también requiere donadores de sangre para apoyar en la intervención quirúrgica que necesita su pequeño hijo, quien se encuentra en un nosocomio de la Ciudad de México.