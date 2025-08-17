Clima

Estas serán las alcaldías de CDMX con más frío mañana lunes 18 de agosto de 2025

Según las previsiones meteorológicas para el Valle de México, por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado, y frío en zonas altas de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan temperaturas mínimas de 10 grados centígrados en 2 alcaldías de la CDMX este lunes 18 de agosto. Foto: Cuartoscuro / PNGWing

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las alcaldías de la Ciudad de México con las temperaturas mínimas más bajas este lunes 18 de agosto de 2025 serán Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, en Cuajimalpa de Morelos, el termómetro llegará a los 10 grados centígrados durante la madrugada del lunes, alrededor de las 2:00 horas y se mantendrá así hasta las 6:00 horas. En La Magdalena Contreras la temperatura mínima, que también será de 10 grados, se sentirá entre la 1:00 y las 7:00 horas.

Según las previsiones meteorológicas para el Valle de México, por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado, y frío en zonas altas de la región. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido con cielo nublado, así como probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas

Foto: Elaboración propia con información del Servicio Meteorológico Nacional.

Así puedes evitar riesgos a tu salud ante las bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México recomienda:

  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Cubrir nariz y boca.
  • Ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.
  • Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.
  • No fumar en lugares cerrados ni cerca de menores de edad, adultos mayores o personas enfermas.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX recomienda usar al menos tres capas de ropa. Foto: Cuartoscuro.

SGIRPC exhorta a evitar uso de anafres y resguardar a mascotas

La SGIRPC exhorta a quienes viven en zonas donde se presentarán bajas temperaturas evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados; si se usan, deben colocarse en lugares ventilados y apagarse antes de salir o ir a dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, hace un llamado a la población a resguardar del frío a los animales de compañía, de preferencia en lugares cerrados y estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

