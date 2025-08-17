Estas colonias se quedarán sin agua del 17 al 22 de agosto en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México emitió un comunicado para vecinos de las colonias Iztacalco e Iztapalapa pues el suministro de agua será recortado en tres colonias de la zona límite entre ambas demarcaciones, en El Heraldo de México te compartimos los detalles.

A través de redes sociales la Segiagua informó que el Pozo El Sifón, suspenderá temporalmente su operación debido a una falla mecánica en la bomba, por lo que se prevé una disminución del suministro de agua en las colonias que son beneficiadas por este punto de distribución mientras se realizan las labores de mantenimiento.

De acuerdo con lo informado por la dependencia capitalina, se prevé que el servicio sea restablecido en su totalidad para el viernes 22 de agosto a las 22:00 horas, cuando se concluyan las labores correspondientes. Las colonias principalmente afectadas esta semana serán:

Agrícola Orientan en Iztacalco

Doctor Ortiz TIrado en Iztapalapa

Paseos de Churubusco en Iztapalapa

Cortes al suminsitro de agua esta semana

Créditos: X/@SEGIAGUA

La dependencia invita a realizar acciones que eviten el gasto innecesario de agua, sin embargo, en caso de tener desabasto total puedes solicitar una pipa de agua a través del número *0311 de locatel, o enviar un mensaje directo a las redes sociales de Sacmex, deberás de proporcionar la dirección un correo electrónico y número para localizarte, así como el día y hora en que podrías recibir el servicio que es totalmente gratuito.

¿Cómo recolectar agua de lluvia?

Estas semanas han caído fuertes lluvias en la Ciudad de México, por lo que es posible recolectarla para realizar labores del hogar, como el baño, lavar ropa y realizar limpieza general de hogar, generando una disminución en el pago bimestral de este servicio.

No desperdicies el agua de lluvia

Créditos: Archivo El Heraldo de México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que no requiere equipamiento complicado y tiene muchos beneficios la recolección de agua de lluvia, como una fuente de agua gratuita, ahorro en tarifas y en las reservas de agua, así como la disminución de la huella ecológica familiar.

Para recolectar simplemente puedes sacar cubetas mientras llueve y dejar que se llenen, esto podría generar una recolección disminuida, pero ayudará con labores del hogar en las que se requiere del líquido vital. Si deseas saber como implementar un sistema más avanzado, puedes inscribirte al programa Cosecha de lluvia de la CDMX.

LA