7 estados iniciarán la semana con frío de hasta 0 grados este lunes 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un inicio de semana frío para 7 estados de la república durante la madrugada de este lunes 18 de agosto. De acuerdo con las previsiones, en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 y los 5 grados centígrados.

El SMN informó que el monzón mexicano, en interacción con divergencia, traerá intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, las cuales vendrán acompañadas con descargas eléctricas.

Además, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, el cual interactuará con una vaguada en altura en el occidente del territorio nacional y con inestabilidad atmosférica, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente de México, con posible caída de granizo en el centro y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Noticias Relacionadas Fuertes lluvias azotarán a TODOS estos estados del lunes 18 al miércoles 20 de agosto | LISTA

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Onda Tropical 24 se aproxima a la Península de Yucatán

Por otro lado, el SMN previó que la vaguada en altura continúe avanzando hacia el oeste, alejándose del territorio nacional, y al final del día dejará de afectar al país, mientras que la onda tropical número 23 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente.

A su vez, apuntó que otro canal de baja presión se extenderá en el sureste e interactuará con la aproximación de la onda tropical número 24 a la Península de Yucatán y con la vaguada monzónica sobre el Golfo de Tehuantepec, por lo que habrá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en esas regiones, con lluvias puntuales intensas en el sur de Chiapas.

La onda tropical número 23 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias. Foto: Cuartoscuro

Continuarán altas temperaturas en el norte y Península de Yucatán

Asimismo, el SMN adelantó que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la Península de Yucatán.