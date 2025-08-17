Encuentran el cuerpo de un niño sin vida, se lo habría llevado la corriente del Río La Chuza en Durango

La tarde de este domingo 17 de agosto el cuerpo de Bomberos del estado de Durango encontraron el cuerpo de un menor de entre 10 y 11 años de edad en el río La Chuza, en la comunidad de San Francisco del Mezquital, el cuerpo tenía signos de ahogamiento.

De acuerdo con medios de comunicación locales, el hallazgo se trata del menor Nestor Daniel de 11 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes 15 de agosto. El cuerpo fue localizado a aproximadamente 10 kilómetros de donde el menor habría sido visto por última vez, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

En las labores de rescate participó el Escuadrón Especializado en Rescate Acuático del estado de Durango, quienes lograron rescatar el cuerpo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar una necropsia y revelar los pormenores de la muerte. Las primeras versiones de los hechos señalan que el menor fue arrastrado por la corriente del río, ocasionando muerte por ahogamiento.

Las recientes precipitaciones, que han sido particularmente intensas en la zona del Mezquital, han provocado un aumento significativo y alarmante en el caudal de arroyos y ríos, lo que lo hace peligroso para comunidades aledañas y personas que recorren cerca de la zona.

En caso de vivir cerca de un río o arroyo, o transitar cerca de él, evita las zonas con corrientes fuertes, remolinos o áreas donde el agua este subiendo rápidamente, ante pronóstico de lluvias fuertes o intensas, reconsidera acercarte al cuerpo de agua y atiende todas las recomendaciones de las autoridades.

En lo que va del año, Durango registra un superávit de lluvias del 3 por ciento, un dato que contrasta con la sequía que ha caracterizado a la región desde 2021, sin embargo, no se ha traducido en una recuperación sustancial de las reservas hídricas del estado.

En promedio las presas están el 50% de su capacidad

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información del Agua, el almacenamiento de las 10 principales presas de Durango, vitales para el suministro de agua en la región, solo ha experimentado un modesto aumento, pasando del 22 al 31 por ciento entre el 1 de junio y el 15 de agosto. Este nivel se mantiene significativamente por debajo del promedio nacional de almacenamiento, que es del 50 por ciento.

